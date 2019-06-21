Баскетболиста НБА обвиняют в накуривании марихуаной четырехмесячной дочери

Сейчас Джексону всего 22, но у него уже большие проблемы с дисциплиной. Коуч «Финикса» Монти Уильямс как-то сказал про него: «У Джоша отличное будущее. Но ему нужно что-то делать с характером, чтобы просто не пропасть. Он может вспылить на площадке, он иногда творит неправильные вещи в повседневной жизни. Верю, что однажды он начнет думать головой, прежде чем делать какие-то вещи».

Уильямс прав: сейчас Джексон – один из самых перспективных игроков НБА. «Финикс» занял позорное последнее место в таблице Запада, но сам Джексон тащил (даже несмотря на травму колена). Например, стал третьим бомбардиром команды в сезоне – набрал 910 очков. Или был третьим ассистентом клуба (183 передачи). Кроме того, он стал лидером «Санз» по среднему числу подборов за матч – 4,5.

Еще в 2017-м генеральные менеджеры НБА признали его лучшим новичком лиги. А в прошлом сезоне он установил собственный рекорд результативности, набрав 36 очков в матче с «Голден Стэйт». Зимой им интересовались «Лейкерс», «Сан-Антонио» и «Орландо». Клубы посильнее пока не делают по нему офферы, потому что их смущает сложный характер игрока.