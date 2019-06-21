Баскетболиста НБА обвиняют в накуривании марихуаной четырехмесячной дочери
Полиция Финикса выдвинула обвинение форварду «Санз» Джошу Джексону. Он обвиняется в накуривании марихуаной своей 4-месячной дочери. Источник сомнительный, но об этом уже написали несколько региональных СМИ и сайтов про баскетбол. Пока, по данным Terez Owens, полиция и суд ведут разбирательства по этому делу. Ни Джексон, ни его клуб не комментируют эту ситуацию.
Если суд примет решение не в пользу Джексона, то его могут лишить права опеки над ребенком.
Это не первый раз, когда баскетболист попадает в неприятности. С ним уже связаны несколько случаев:
- В октябре в матче против «Клипперс» он обматерил болельщика и пальцами сымитировал стрельбу по нему. За это НБА оштрафовала его на 35 тысяч долларов.
- На фестивале Rolling Loud Music Festival в Майами Джексон пытался пройти в VIP-зону без необходимого бейджа. Стюарды не пропустили его, и тогда баскетболист начал кричать на них. Подоспевшая полиция задержала Джексона, надела на него наручники, но тот попытался убежать. Не получилось. Джоша доставили в отделение.
- Джексон не пришел на автограф-сессию с болельщиками «Финикса». За это заплатил клубу 5 тысяч долларов и извинился перед фанатами.
- Сам Джексон рассказывал, как поучаствовал в драке между игроками «Пистонс» и «Индианы» (тогда ему было 8 лет, матч он смотрел на трибуне). «Помню, как Джермейна О’Нила ударили стулом. Это одно из самых ярких моих воспоминаний. Помню, как Рон Артест лежал на судейском столике, и кто-то бросил в него стакан. Я смотрел по сторонам, все что-то бросали на площадку. Не буду врать, я бросил бутылку с водой. Почему? Это моя родная команда. Я – болельщик «Пистонс». «Пэйсерс» приехали сюда и бьют моих любимых игроков. Я не мог с этим смириться», – говорил Джексон.
Сейчас Джексону всего 22, но у него уже большие проблемы с дисциплиной. Коуч «Финикса» Монти Уильямс как-то сказал про него: «У Джоша отличное будущее. Но ему нужно что-то делать с характером, чтобы просто не пропасть. Он может вспылить на площадке, он иногда творит неправильные вещи в повседневной жизни. Верю, что однажды он начнет думать головой, прежде чем делать какие-то вещи».
Уильямс прав: сейчас Джексон – один из самых перспективных игроков НБА. «Финикс» занял позорное последнее место в таблице Запада, но сам Джексон тащил (даже несмотря на травму колена). Например, стал третьим бомбардиром команды в сезоне – набрал 910 очков. Или был третьим ассистентом клуба (183 передачи). Кроме того, он стал лидером «Санз» по среднему числу подборов за матч – 4,5.
Еще в 2017-м генеральные менеджеры НБА признали его лучшим новичком лиги. А в прошлом сезоне он установил собственный рекорд результативности, набрав 36 очков в матче с «Голден Стэйт». Зимой им интересовались «Лейкерс», «Сан-Антонио» и «Орландо». Клубы посильнее пока не делают по нему офферы, потому что их смущает сложный характер игрока.