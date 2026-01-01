Девонте Грэм

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Баскетбол
«Новый Орлеан» забросил победный со своей половины на последней секунде. Это самое дальнее попадание в НБА за 25 лет
#Новый Орлеан
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Уничтожающий бросок за секунду до конца матча. Герой – 21-летний пацан
#Малик Монк
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