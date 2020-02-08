Леброн повторил данк Кобе спустя 19 лет – отличий нет даже на раскадровке ✨
Прошлой ночью «ЛА Лейкерс» играли с «Хьюстон Рокетс». «Лейкерс» проиграли 111:121, но сейчас все обсуждают данк Леброна Джеймса, который он выложил в инстаграм. Позиция, разбег, бросок – все как у Кобе 19 лет назад.
Леброн восхищался Кобе и сделал тату в его честь
Леброн и Кобе ни разу не играли в одной команде. Кобе завершил карьеру в 2016-м, а Леброн перешел в «Лейкерс» только в 2018-м. На площадке они всегда были соперниками, но именно Леброну дали право выступить первому от имени команды на церемонии прощания с Кобе на арене «Лейкерс».
«Кобе – мой брат. Еще когда я учился в средней школе, я смотрел на него издалека, до того, как он пришел в НБА в 18 лет. А потом – видел его вблизи во всех сражениях, которые у нас были по ходу моей карьеры. Мы соперничали, но есть одна вещь, которую мы всегда разделяли – желание всегда побеждать и быть лучшими во всем. И тот факт, что сейчас я стою здесь, многое значит для меня. Вместе с моими товарищами по команде я хочу продолжать его наследие, и дело не только в этом году. Мы будем это делать всегда, пока мы можем играть в игру, которую мы так любим – баскетбол. Потому что этого бы и хотел Кобе Брайант».
После этого в интервью он рассказал, как счастлив был попасть в Олимпийскую команду с Кобе в 2008 году и каким счастливым был Кобе после завершения карьеры. А в конце добавил: «Просто пойдите и обнимите свою семью максимально крепко. Если у вас есть дети, скажите им, что вы их любите. И делайте это так часто, как только можете».
После всего этого Леброн выложил фото, где они вместе сидят в майках сборной. На втором фото в галерее – татуировка черной мамбы, которую сделал Леброн. «Мамба навсегда», – надпись внизу.
Данк – искусство баскетбола
В начале января мы писали о данк-контесте, который планируется в середине февраля. Главная мысль – данки уже давно переросли в отдельный вид искусства, а Леброн добавил ему дополнительного смысла данком в честь Кобе.
Кобе – мастер данков. В 1997 году, когда он только проводил свой первый сезон за «Лейкерс» и считался новичком, он выиграл данк-контест. Через десять лет он уже сидел в жюри соревнований по данкам.
«Еще год назад он тренировал это в школе, а сейчас играет в НБА, прямиком в Голливуде, и в этом году он чемпион по данкам!», – восхищались комментаторы 23 года назад. А мы восхищаемся до сих пор.