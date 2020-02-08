Леброн повторил данк Кобе спустя 19 лет – отличий нет даже на раскадровке ✨

Леброн восхищался Кобе и сделал тату в его честь

Леброн и Кобе ни разу не играли в одной команде. Кобе завершил карьеру в 2016-м, а Леброн перешел в «Лейкерс» только в 2018-м. На площадке они всегда были соперниками, но именно Леброну дали право выступить первому от имени команды на церемонии прощания с Кобе на арене «Лейкерс».

«Кобе – мой брат. Еще когда я учился в средней школе, я смотрел на него издалека, до того, как он пришел в НБА в 18 лет. А потом – видел его вблизи во всех сражениях, которые у нас были по ходу моей карьеры. Мы соперничали, но есть одна вещь, которую мы всегда разделяли – желание всегда побеждать и быть лучшими во всем. И тот факт, что сейчас я стою здесь, многое значит для меня. Вместе с моими товарищами по команде я хочу продолжать его наследие, и дело не только в этом году. Мы будем это делать всегда, пока мы можем играть в игру, которую мы так любим – баскетбол. Потому что этого бы и хотел Кобе Брайант».

После этого в интервью он рассказал, как счастлив был попасть в Олимпийскую команду с Кобе в 2008 году и каким счастливым был Кобе после завершения карьеры. А в конце добавил: «Просто пойдите и обнимите свою семью максимально крепко. Если у вас есть дети, скажите им, что вы их любите. И делайте это так часто, как только можете».

После всего этого Леброн выложил фото, где они вместе сидят в майках сборной. На втором фото в галерее – татуировка черной мамбы, которую сделал Леброн. «Мамба навсегда», – надпись внизу.