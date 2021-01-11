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#Хетафе #Футбол #Примера #Эльче

Игроки «Хетафе» толкали застрявшую в снегу машину, чтобы добраться до отеля. Ла Лига прислала им обычное такси

6 часов назад

Скриншоты с видео из инстаграма Эрика Кабако

Снегопад в Испании сильно повлиял на подготовку команд к матчам и на расписание в целом. Так игра «Эльче» – «Хетафе» была перенесена на сутки вперед.

В этой ситуации «Хетафе» планировал собрать игроков в отеле неподалеку от мадридского аэропорта Барахас, чтобы на следующий день полететь в Эльче. Для того чтобы попасть в отель, им понадобились машины. Причем занялась этим вопросом именно Ла Лига.

Вероятно, в «Хетафе» ожидали внедорожников или чего-то подходящего для поездки по снегу, но приехали обычные убер-такси. Одно из них, где сидели Кабако, Портильо, Эрнандес и Оливера, застряло по пути в отель. Игроки вышли и выкапывали машину из снега сами. А потом толкали ее.

Вышла отличная разминка, которая еще и подняла настроение:

«Так мы пытаемся добраться до отеля, – сказал на видео Кабако. – Чинимся тут, а завтра нам играть».

Да, а пока займитесь снегом.

Если с полетами будет туго, Ла Лига предложила поехать на скоростном поезде до места назначения, а ее машины помогут добраться от Барахаса до вокзала Аточа.

Если же полететь удастся, то потом предстоит еще и поездка на автобусе до Эльче. Клуб не очень активничает в соцсетях, но, кажется, все идет по плану.

Матч «Эльче» – «Хетафе» запланирован на 21:00 по Москве.

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