Примера: где смотреть матч «Реал» – «Барселона», 20 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция

В 29 туре чемпионата Испании «Реал» примет «Барселону». Матч состоится 20 марта и начнется в 22:00 по московскому времени. Место встречи – стадион «Сантьяго Бернабеу».

Правами на показ Примеры в России владеет Okko.Sport. Планируется, что этот сервис покажет игру «Реал» – «Барселона» в прямой трансляции.

«Реал» возглавляет таблицу Примеры, опережая ближайшего преследователя – «Севилью» – на 10 очков. «Барселона» – третья, она борется за попадание в топ-4 по итогам сезона. «Барселона» на 15 очков отстает от «Реала».

У «Реала» пять побед подряд во всех турнирах. «Барселона» выиграла пять из последних шести матчей.

В полуфинале Суперкубка «Реал» выиграл у «Барселоны» 3:2, а в первом круге победил ее со счетом 2:1.