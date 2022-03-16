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Примера: где смотреть матч «Реал» – «Барселона», 20 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
38 минут назад
В 29 туре чемпионата Испании «Реал» примет «Барселону». Матч состоится 20 марта и начнется в 22:00 по московскому времени. Место встречи – стадион «Сантьяго Бернабеу».
Правами на показ Примеры в России владеет Okko.Sport. Планируется, что этот сервис покажет игру «Реал» – «Барселона» в прямой трансляции.
«Реал» возглавляет таблицу Примеры, опережая ближайшего преследователя – «Севилью» – на 10 очков. «Барселона» – третья, она борется за попадание в топ-4 по итогам сезона. «Барселона» на 15 очков отстает от «Реала».
У «Реала» пять побед подряд во всех турнирах. «Барселона» выиграла пять из последних шести матчей.
В полуфинале Суперкубка «Реал» выиграл у «Барселоны» 3:2, а в первом круге победил ее со счетом 2:1.
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