Spotify – новый титульный спонсор «Барселоны», его название появится на форме и даже в названии стадиона «Камп Ноу»

«Барселона» искала серьезный источник финансирования и нашла его в лице компании Spotify – крупнейшего стримингового сервиса музыки, аудиокниг и подкастов.

🗓️ 4 февраля ESPN писал о переговорах «Барселоны» и Spotify: права плюс нейминг стадиона = 57 миллионов евро в год.

🗓️ 8 февраля стало известно, что Spotify станет новым титульным спонсором «Барселоны». Diario Sport называл сумму 280 миллионов евро за три года.

🗓️ 9 февраля Mundo Deportivo уточнил, что стадион будет называться «Spotify Camp Nou», благодаря чему будет получать около 5 миллионов долларов в год.

🗓️ 12 марта появились подробности от Mundo Deportivo: примерно 300 миллионов евро за четыре года.

🗓️ 15 марта все стало ясно окончательно. «Барселона» официально объявила о сотрудничестве со Spotify

По результатам сделки:

🎼 С сезона-2022/23 и на протяжении следующих четырех сезонов бренд появится на мужской и женской форме.

🎼 Стадион будет переименован в «Spotify Camp Nou».

🎼 Ратификация соглашения намечена на 3 апреля.

🎼 «Барселона» называет партнерство первым у клуба, где настолько тесно связаны футбол и музыка.