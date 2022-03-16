Spotify – новый титульный спонсор «Барселоны», его название появится на форме и даже в названии стадиона «Камп Ноу»
«Барселона» искала серьезный источник финансирования и нашла его в лице компании Spotify – крупнейшего стримингового сервиса музыки, аудиокниг и подкастов.
🗓️ 4 февраля ESPN писал о переговорах «Барселоны» и Spotify: права плюс нейминг стадиона = 57 миллионов евро в год.
🗓️ 8 февраля стало известно, что Spotify станет новым титульным спонсором «Барселоны». Diario Sport называл сумму 280 миллионов евро за три года.
🗓️ 9 февраля Mundo Deportivo уточнил, что стадион будет называться «Spotify Camp Nou», благодаря чему будет получать около 5 миллионов долларов в год.
🗓️ 12 марта появились подробности от Mundo Deportivo: примерно 300 миллионов евро за четыре года.
🗓️ 15 марта все стало ясно окончательно. «Барселона» официально объявила о сотрудничестве со Spotify
По результатам сделки:
🎼 С сезона-2022/23 и на протяжении следующих четырех сезонов бренд появится на мужской и женской форме.
🎼 Стадион будет переименован в «Spotify Camp Nou».
🎼 Ратификация соглашения намечена на 3 апреля.
🎼 «Барселона» называет партнерство первым у клуба, где настолько тесно связаны футбол и музыка.
А вот как менялось название стадиона у «Барселоны»:
🏟️ Он был открыт в 1957 году, но официального названия не имел. Хотя в народе все-таки использовалось «Камп Ноу» – «новая земля» на каталанском.
🏟️ В 1965 году названием стало обычное «Стадион ФК «Барселона».
🏟️ В 2001 году он был официально переименован в «Камп Ноу», хотя такое название встречалось в прессе и раньше (а в российской – «Ноу Камп»).
Летом «Камп Ноу» ждет реконструкция, которая продлится три-четыре года.
Spotify будет и титульным спонсором. У «Барселоны» были разные спонсоры в предыдущие годы, включая Qatar Foundation, Nike Rakuten и Unicef. Но до 2006 года «Барселона» принципиально не размещала на футболках логотипы титульных спонсоров.
Spotify поможет «Барселоне» в финансовом плане. Известно, что на конец финансового года 2020/21 убыток составил 481 миллион евро. Долг клуба на февраль 2022 года составил 1,173 миллиарда евро.