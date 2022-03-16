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Барселона
Spotify
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#Барселона #Spotify

Spotify – новый титульный спонсор «Барселоны», его название появится на форме и даже в названии стадиона «Камп Ноу»

22 часа назад

Keystone Press Agency / Global Look Press

«Барселона» искала серьезный источник финансирования и нашла его в лице компании Spotify – крупнейшего стримингового сервиса музыки, аудиокниг и подкастов.

🗓️ 4 февраля ESPN писал о переговорах «Барселоны» и Spotify: права плюс нейминг стадиона = 57 миллионов евро в год.

🗓️ 8 февраля стало известно, что Spotify станет новым титульным спонсором «Барселоны». Diario Sport называл сумму 280 миллионов евро за три года.

🗓️ 9 февраля Mundo Deportivo уточнил, что стадион будет называться «Spotify Camp Nou», благодаря чему будет получать около 5 миллионов долларов в год.

🗓️ 12 марта появились подробности от Mundo Deportivo: примерно 300 миллионов евро за четыре года.

🗓️ 15 марта все стало ясно окончательно. «Барселона» официально объявила о сотрудничестве со Spotify

По результатам сделки:

🎼 С сезона-2022/23 и на протяжении следующих четырех сезонов бренд появится на мужской и женской форме.

🎼 Стадион будет переименован в «Spotify Camp Nou».

🎼 Ратификация соглашения намечена на 3 апреля.

🎼 «Барселона» называет партнерство первым у клуба, где настолько тесно связаны футбол и музыка.

«Барселона»

А вот как менялось название стадиона у «Барселоны»:

🏟️ Он был открыт в 1957 году, но официального названия не имел. Хотя в народе все-таки использовалось «Камп Ноу» – «новая земля» на каталанском.

🏟️ В 1965 году названием стало обычное «Стадион ФК «Барселона».

🏟️ В 2001 году он был официально переименован в «Камп Ноу», хотя такое название встречалось в прессе и раньше (а в российской – «Ноу Камп»).

Летом «Камп Ноу» ждет реконструкция, которая продлится три-четыре года.

Spotify будет и титульным спонсором. У «Барселоны» были разные спонсоры в предыдущие годы, включая Qatar Foundation, Nike Rakuten и Unicef. Но до 2006 года «Барселона» принципиально не размещала на футболках логотипы титульных спонсоров.

Spotify поможет «Барселоне» в финансовом плане. Известно, что на конец финансового года 2020/21 убыток составил 481 миллион евро. Долг клуба на февраль 2022 года составил 1,173 миллиарда евро.

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