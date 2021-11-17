Дани Алвес пришел в шлепках на обе презентации в «Барселоне» – и 13 лет назад, и сейчас

Что делает обычный футболист: а) За полгода до 39-летия; б) После двух месяцев без клуба? Либо уходит из игры, либо ищет максимально комфортный клуб с точки зрения соотношения легкость игры/деньги.

Что делает Дани Алвес? Возвращается в «Барселону», где провел лучшие годы карьеры. Алвес и «Барса» – это:

8 лет вместе.

6 чемпионств вместе.

4 Кубка Испании.

4 Суперкубка Испании.

3 победы в Лиге чемпионов.

3 Суперкубка УЕФА.

3 победы на клубном ЧМ.

Но что объединяет Дани Алвеса-2008, который только-только перебрался в «Барселону» из «Севильи», и Дани Алвеса-2021? Шлепки. Да-да, именно они.

Первый день Дани Алвеса в «Барселоне» в 2008-м. Приехал на базу в джинсах, красном поло и шлепках. В таком же виде отправился на презентацию (там, правда, переоделся) Кадры: