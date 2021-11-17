Дани Алвес
Примера
Барселона
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#Дани Алвес #Барселона #Примера

Дани Алвес пришел в шлепках на обе презентации в «Барселоне» – и 13 лет назад, и сейчас

вчера, 18:01
Илья Егоров

инстаграм «Барселоны»

Что делает обычный футболист: а) За полгода до 39-летия; б) После двух месяцев без клуба? Либо уходит из игры, либо ищет максимально комфортный клуб с точки зрения соотношения легкость игры/деньги.

Что делает Дани Алвес? Возвращается в «Барселону», где провел лучшие годы карьеры. Алвес и «Барса» – это:

Но что объединяет Дани Алвеса-2008, который только-только перебрался в «Барселону» из «Севильи», и Дани Алвеса-2021? Шлепки. Да-да, именно они.

Первый день Дани Алвеса в «Барселоне» в 2008-м. Приехал на базу в джинсах, красном поло и шлепках. В таком же виде отправился на презентацию (там, правда, переоделся) Кадры:

Про шлепки он даже говорил в 2012 году:

«Знаете, я видел столько шуток в интернете с этими шлепками. Я по натуре достаточно скромный человек. И мне без разницы, в чем ходить. Я смотрю на того себя, который был в 2008-м, и понимаю, что все сделал правильно. Выглядел я вроде достаточно ухоженно. Да и мне было удобно – это главное».

А вот первый официальный день (это важно, потому что Алвес прошел медобследование и даже один раз потренировался) Дани Алвеса в «Барсе» сейчас: вышел на поле «Камп Ноу» тоже в шлепках.

Правда, на газон вышел босиком.

В первом интервью сейчас Дани Алвес тоже ответил на вопрос про шлепки: «Почему я снова в шлепках? Все просто. Что-то на свете меняется. А что-то вечно».

Diario Sport исследовало тему шлепок Алвеса. Оказывается, их изготавливает популярный в Бразилии бренд Havaianas. Конкретно модель Алвеса можно купить на официальном сайте компании всего за 29,95 евро.

2008 vs 2021:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
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