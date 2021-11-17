Дани Алвес пришел в шлепках на обе презентации в «Барселоне» – и 13 лет назад, и сейчас
Что делает обычный футболист: а) За полгода до 39-летия; б) После двух месяцев без клуба? Либо уходит из игры, либо ищет максимально комфортный клуб с точки зрения соотношения легкость игры/деньги.
Что делает Дани Алвес? Возвращается в «Барселону», где провел лучшие годы карьеры. Алвес и «Барса» – это:
- 8 лет вместе.
- 6 чемпионств вместе.
- 4 Кубка Испании.
- 4 Суперкубка Испании.
- 3 победы в Лиге чемпионов.
- 3 Суперкубка УЕФА.
- 3 победы на клубном ЧМ.
Но что объединяет Дани Алвеса-2008, который только-только перебрался в «Барселону» из «Севильи», и Дани Алвеса-2021? Шлепки. Да-да, именно они.
Первый день Дани Алвеса в «Барселоне» в 2008-м. Приехал на базу в джинсах, красном поло и шлепках. В таком же виде отправился на презентацию (там, правда, переоделся) Кадры:
Про шлепки он даже говорил в 2012 году:
«Знаете, я видел столько шуток в интернете с этими шлепками. Я по натуре достаточно скромный человек. И мне без разницы, в чем ходить. Я смотрю на того себя, который был в 2008-м, и понимаю, что все сделал правильно. Выглядел я вроде достаточно ухоженно. Да и мне было удобно – это главное».
А вот первый официальный день (это важно, потому что Алвес прошел медобследование и даже один раз потренировался) Дани Алвеса в «Барсе» сейчас: вышел на поле «Камп Ноу» тоже в шлепках.
Правда, на газон вышел босиком.
В первом интервью сейчас Дани Алвес тоже ответил на вопрос про шлепки: «Почему я снова в шлепках? Все просто. Что-то на свете меняется. А что-то вечно».
Diario Sport исследовало тему шлепок Алвеса. Оказывается, их изготавливает популярный в Бразилии бренд Havaianas. Конкретно модель Алвеса можно купить на официальном сайте компании всего за 29,95 евро.
2008 vs 2021: