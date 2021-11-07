Еще одна проблема «Барсы» – вал травм. Сломанных игроков на целый состав – даже новый Месси, который только вернулся после года лечения

Фати совершенно точно пропустит ближайшие матчи сборной Испании – Луис Энрике заменил его Раулем Де Томасом из «Эспаньола». «Барселона» сказала, что нужны дополнительные тесты, чтобы оценить тяжесть травмы и методы лечения. В официальном заявлении она была аккуратной: подтвердила травму двуглавой мышцы бедра на левой ноге, но не назвала сроки восстановления. Ее формулировка: «Фати будет недоступен до тех пор, пока не выздоровеет полностью».

Испанские медиа прогнозируют, что Фати пропустит от месяца до 5-6 недель. Журналист AS Хавьер Мигель пишет, что Фати в лучшем случае восстановится к 12 декабря. То есть пропустит матчи с «Эспаньолом», «Бенфикой», «Вильярреалом», «Бетисом» и «Баварией».

Травма Фати – далеко не единственная в «Барсе». Из всех футболистов, которые сейчас обитают в лазарете, можно составить целую команду. Список травмированных, по данным Transfermarkt:

💊 Нето (вратарь). Из-за простуды вылетел из состава 5 ноября. Вернется после перерыва на сборные.

💊 Эрик Гарсия (центральный защитник). Травмировал голень в матче с «Сельтой». Пока нет информации о сроках восстановления.

💊 Жерар Пике (центральный защитник). Растяжение камбаловидной мышцы. Вернется 14 ноября.