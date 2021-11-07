Еще одна проблема «Барсы» – вал травм. Сломанных игроков на целый состав – даже новый Месси, который только вернулся после года лечения
Странная осень для Ансу Фати из «Барселоны»:
• 1 сентября. Фати взял 10-й номер.
• 9 сентября. Он восстановился после травмы, из-за которой не играл 305 дней.
• 10 сентября. «Барса» объявила о новом повреждении Фати, из-за которого его возвращение отложилось еще на 2 недели.
• 26 сентября. Фати впервые за 323 дня сыграл за «Барсу» – и сразу же забил «Леванте».
Новая десятка «Барселоны» Фати: сыграл впервые за 323 дня, забил и отпраздновал с врачом, который его вылечил
• 20 октября. Он продлил контракт с «Барселоной». Отступные – 1 миллиард евро.
• 27 октября. Фати травмировался второй раз за сезон. Transfermarkt говорит, что он пропустил из-за этого повреждения 5 дней = один матч «Барсы».
• 7 ноября. Ансу Фати сыграл 46 минут в матче против «Сельты», забил, но ушел с поля из-за повреждения.
Фати совершенно точно пропустит ближайшие матчи сборной Испании – Луис Энрике заменил его Раулем Де Томасом из «Эспаньола». «Барселона» сказала, что нужны дополнительные тесты, чтобы оценить тяжесть травмы и методы лечения. В официальном заявлении она была аккуратной: подтвердила травму двуглавой мышцы бедра на левой ноге, но не назвала сроки восстановления. Ее формулировка: «Фати будет недоступен до тех пор, пока не выздоровеет полностью».
Испанские медиа прогнозируют, что Фати пропустит от месяца до 5-6 недель. Журналист AS Хавьер Мигель пишет, что Фати в лучшем случае восстановится к 12 декабря. То есть пропустит матчи с «Эспаньолом», «Бенфикой», «Вильярреалом», «Бетисом» и «Баварией».
Травма Фати – далеко не единственная в «Барсе». Из всех футболистов, которые сейчас обитают в лазарете, можно составить целую команду. Список травмированных, по данным Transfermarkt:
💊 Нето (вратарь). Из-за простуды вылетел из состава 5 ноября. Вернется после перерыва на сборные.
💊 Эрик Гарсия (центральный защитник). Травмировал голень в матче с «Сельтой». Пока нет информации о сроках восстановления.
💊 Жерар Пике (центральный защитник). Растяжение камбаловидной мышцы. Вернется 14 ноября.
💊 Серджиньо Дест (правый/левый защитник). Боли в пояснице. Нет информации по срокам восстановления.
💊 Серджи Роберто (правый защитник). У него расплывчатая формулировка: боли в мышцах. Уже пропустил три матча «Барса» и должен вернуться после перерыва на матчи сборных.
💊 Педри (центральный полузащитник). Тоже мышечная травма. Не играет с сентября.
💊 Нико Гонсалес (центральный полузащитник). Дискомфорт в отводящей мышце бедра. Скорее всего, медицинский штаб «Барсы» просто даст ему отдых на несколько дней.
💊 Усман Дембеле (левый полузащитник). Только восстановился после 4 месяцев без футбола и улетел с травмой подколенного сухожилия. Сроки восстановления неизвестны.
💊 Ансу Фати (правый полузащитник).
💊 Серхио Агуэро (нападающий). Здесь все максимально печально. Мы писали такой пост:
Мучения Агуэро в «Барсе»: сначала долго лечился и злился из-за ухода Месси, сейчас упал во время матча из-за тахикардии
Transfermarkt говорит, что из-за проблем с сердцем вернется только к 1 февраля.
💊 Мартин Брэйтуэйт (нападающий). В сентябре перенес операцию на колене. Ожидается, что он восстановится к концу года.
Дополнительно:
💊 Мусса Ваге (правый защитник). В декабре-2020 перенес операцию после того, как порвал переднюю и заднюю крестообразные связки колена. До сих пор восстанавливается в расположении «Барселоны».