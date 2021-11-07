Барселона
Примера
Ансу Фати
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#Барселона #Примера #Ансу Фати

Еще одна проблема «Барсы» – вал травм. Сломанных игроков на целый состав – даже новый Месси, который только вернулся после года лечения

07 ноября, 13:33
Илья Егоров

Странная осень для Ансу Фати из «Барселоны»:

• 1 сентября. Фати взял 10-й номер.

• 9 сентября. Он восстановился после травмы, из-за которой не играл 305 дней.

• 10 сентября. «Барса» объявила о новом повреждении Фати, из-за которого его возвращение отложилось еще на 2 недели.

• 26 сентября. Фати впервые за 323 дня сыграл за «Барсу» – и сразу же забил «Леванте».

Новая десятка «Барселоны» Фати: сыграл впервые за 323 дня, забил и отпраздновал с врачом, который его вылечил

• 20 октября. Он продлил контракт с «Барселоной». Отступные – 1 миллиард евро.

• 27 октября. Фати травмировался второй раз за сезон. Transfermarkt говорит, что он пропустил из-за этого повреждения 5 дней = один матч «Барсы».

• 7 ноября. Ансу Фати сыграл 46 минут в матче против «Сельты», забил, но ушел с поля из-за повреждения.

Фати совершенно точно пропустит ближайшие матчи сборной Испании Луис Энрике заменил его Раулем Де Томасом из «Эспаньола». «Барселона» сказала, что нужны дополнительные тесты, чтобы оценить тяжесть травмы и методы лечения. В официальном заявлении она была аккуратной: подтвердила травму двуглавой мышцы бедра на левой ноге, но не назвала сроки восстановления. Ее формулировка: «Фати будет недоступен до тех пор, пока не выздоровеет полностью».

Испанские медиа прогнозируют, что Фати пропустит от месяца до 5-6 недель. Журналист AS Хавьер Мигель пишет, что Фати в лучшем случае восстановится к 12 декабря. То есть пропустит матчи с «Эспаньолом», «Бенфикой», «Вильярреалом», «Бетисом» и «Баварией».

Травма Фати – далеко не единственная в «Барсе». Из всех футболистов, которые сейчас обитают в лазарете, можно составить целую команду. Список травмированных, по данным Transfermarkt:

💊 Нето (вратарь). Из-за простуды вылетел из состава 5 ноября. Вернется после перерыва на сборные.

💊 Эрик Гарсия (центральный защитник). Травмировал голень в матче с «Сельтой». Пока нет информации о сроках восстановления.

💊 Жерар Пике (центральный защитник). Растяжение камбаловидной мышцы. Вернется 14 ноября.

💊 Серджиньо Дест (правый/левый защитник). Боли в пояснице. Нет информации по срокам восстановления.

💊 Серджи Роберто (правый защитник). У него расплывчатая формулировка: боли в мышцах. Уже пропустил три матча «Барса» и должен вернуться после перерыва на матчи сборных.

💊 Педри (центральный полузащитник). Тоже мышечная травма. Не играет с сентября.

💊 Нико Гонсалес (центральный полузащитник). Дискомфорт в отводящей мышце бедра. Скорее всего, медицинский штаб «Барсы» просто даст ему отдых на несколько дней.

💊 Усман Дембеле (левый полузащитник). Только восстановился после 4 месяцев без футбола и улетел с травмой подколенного сухожилия. Сроки восстановления неизвестны.

💊 Ансу Фати (правый полузащитник).

💊 Серхио Агуэро (нападающий). Здесь все максимально печально. Мы писали такой пост:

Мучения Агуэро в «Барсе»: сначала долго лечился и злился из-за ухода Месси, сейчас упал во время матча из-за тахикардии

Transfermarkt говорит, что из-за проблем с сердцем вернется только к 1 февраля.

💊 Мартин Брэйтуэйт (нападающий). В сентябре перенес операцию на колене. Ожидается, что он восстановится к концу года.

Дополнительно:

💊 Мусса Ваге (правый защитник). В декабре-2020 перенес операцию после того, как порвал переднюю и заднюю крестообразные связки колена. До сих пор восстанавливается в расположении «Барселоны».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: www.imago-images.de, Keystone Press Agency, AFLO/Global Look Press
Илья Егоров
Автор и редактор. Италия, «Формула 1», «Арсенал» и биографии.
Хоть что-то хорошее для «Барселоны»:
Вместе с Хави в «Барселону» идет старший брат. Ему он доверяет больше всех с детства – когда брат подарил Хави свое любимое одеяло
Какой Хави как тренер: очень много владения, провалился в азиатской Лиге чемпионов и дважды отказывал «Барсе» – не хотел идти на чужое место
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