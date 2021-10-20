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#Ансу Фати #Барселона #Примера

Фати продлил контракт с «Барселоной». Отступные – 1 миллиард евро

вчера, 22:54

Новый контракт между Ансу Фати и «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2027 года. 21 октября пройдет официальное подписание и пресс-конференция.

Фати – воспитанник «Барселоны». Он выступает за первую команду с 2019 года. После ухода Лионеля Месси Фати взял 10-й номер.

Фати 18 лет. Он провел за «Барселону» 47 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Единственный выигранный трофей – Кубок Испании.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт «Барселоны»
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