Ансу Фати
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Барселона
Фати продлил контракт с «Барселоной». Отступные – 1 миллиард евро
вчера, 22:54
Новый контракт между Ансу Фати и «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2027 года. 21 октября пройдет официальное подписание и пресс-конференция.
Фати – воспитанник «Барселоны». Он выступает за первую команду с 2019 года. После ухода Лионеля Месси Фати взял 10-й номер.
Фати 18 лет. Он провел за «Барселону» 47 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Единственный выигранный трофей – Кубок Испании.
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