Фати продлил контракт с «Барселоной». Отступные – 1 миллиард евро

Новый контракт между Ансу Фати и «Барселоной» рассчитан до 30 июня 2027 года. 21 октября пройдет официальное подписание и пресс-конференция.

Фати – воспитанник «Барселоны». Он выступает за первую команду с 2019 года. После ухода Лионеля Месси Фати взял 10-й номер.

Фати 18 лет. Он провел за «Барселону» 47 матчей во всех турнирах и забил 15 голов. Единственный выигранный трофей – Кубок Испании.