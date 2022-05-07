Сельта

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Эдуардо Коудет
Э. Коудет
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Матиас Дитуро М. Дитуро 		Вра 34 34 0 0 1 0
17
Хави Галан Х. Галан 		Защ 27 33 0 3 6 0
23
Брайс Мендес Б. Мендес 		Пол 25 33 4 4 6 0
10
Яго Аспас Я. Аспас 		Нап 34 32 14 3 7 0
6
Денис Суарес Д. Суарес 		Пол 28 31 3 2 4 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Сельта
-:-
Алавес
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Испания. Примера , 35 тур
Сельта
-
Алавес
-
Испания. Примера , 35 тур
10.05.2022 10 мая 2022 вт 22:30
Барселона
-:-
Сельта
10.05.2022 10 мая 2022 вт 22:30
Испания. Примера , 36 тур
Барселона
-
Сельта
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Сельта
-:-
Эльче
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Сельта
-
Эльче
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Валенсия
-:-
Сельта
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Валенсия
-
Сельта
-
Испания. Примера , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
10
Валенсия
34 10 13 11 45:49 43
11
Райо Вальекано
34 11 8 15 35:39 41
12
Сельта
34 10 10 14 37:38 40
13
Эльче
34 10 9 15 37:45 39
14
Эспаньол
34 10 9 15 37:49 39
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 17:15
Гранада
1 : 1
Сельта
01.05.2022 01 мая 2022 вс 17:15
34 тур
Гранада
1
Сельта
1
Испания. Примера , 34 тур
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:00
Сельта
0 : 2
Хетафе
20.04.2022 20 апр. 2022 ср 21:00
33 тур
Сельта
0
Хетафе
2
Испания. Примера , 33 тур
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 19:30
Атлетик
0 : 2
Сельта
17.04.2022 17 апр. 2022 вс 19:30
32 тур
Атлетик
0
Сельта
2
Испания. Примера , 32 тур
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 17:15
Эспаньол
1 : 0
Сельта
10.04.2022 10 апр. 2022 вс 17:15
31 тур
Эспаньол
1
Сельта
0
Испания. Примера , 31 тур
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 19:30
Сельта
1 : 2
Реал
02.04.2022 02 апр. 2022 сб 19:30
30 тур
Сельта
1
Реал
2
Испания. Примера , 30 тур
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