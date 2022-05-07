Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Матиас Дитуро М. Дитуро
|Вра
|34
|34
|0
|0
|1
|0
|
17Хави Галан Х. Галан
|Защ
|27
|33
|0
|3
|6
|0
|
23Брайс Мендес Б. Мендес
|Пол
|25
|33
|4
|4
|6
|0
|
10Яго Аспас Я. Аспас
|Нап
|34
|32
|14
|3
|7
|0
|
6Денис Суарес Д. Суарес
|Пол
|28
|31
|3
|2
|4
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
10
|34
|10
|13
|11
|45:49
|43
|
11
|34
|11
|8
|15
|35:39
|41
|
12
|34
|10
|10
|14
|37:38
|40
|
13
|34
|10
|9
|15
|37:45
|39
|
14
|34
|10
|9
|15
|37:49
|39
Результаты
Материалы
Последние новости