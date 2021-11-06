«Барселона» сыграла вничью с «Сельтой», хотя вела со счетом 3:0

«Барселона» выигрывала у «Сельты» со счетом 3:0 по итогам первого тайма. Во втором тайме «Сельта» сравняла счет. Итог – 3:3.

«Барселона» ни разу не победила в Примере после увольнения Кумана. В этих матчах обязанности главного тренера исполнял Серхи Бархуан.

Теперь «Барселона» занимает девятое место в Примере. Она имеет 17 очков за 12 матчей чемпионата Испании. 6 ноября «Барселона» подтвердила назначение Хави.

Хави подписал контракт с «Барселоной» до 2024 года. 8 ноября – презентация на «Камп Ноу»