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#Примера #Барселона #Сельта

«Барселона» сыграла вничью с «Сельтой», хотя вела со счетом 3:0

06 ноября, 20:23

«Барселона» выигрывала у «Сельты» со счетом 3:0 по итогам первого тайма. Во втором тайме «Сельта» сравняла счет. Итог – 3:3.

«Барселона» ни разу не победила в Примере после увольнения Кумана. В этих матчах обязанности главного тренера исполнял Серхи Бархуан.

Теперь «Барселона» занимает девятое место в Примере. Она имеет 17 очков за 12 матчей чемпионата Испании. 6 ноября «Барселона» подтвердила назначение Хави.

Хави подписал контракт с «Барселоной» до 2024 года. 8 ноября – презентация на «Камп Ноу»

Матч завершен
Сельта
Виго
Аспас 52
Нолито 74
Аспас 90
3:3
Матч завершен
Барселона
Барселона
Фати 5
Бускетс 18
Депай 34
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Источник:
Гол.ру
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Саша Кот
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