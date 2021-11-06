Хави
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Барселона
Хави подписал контракт с «Барселоной» до 2024 года. 8 ноября – презентация на «Камп Ноу»
06 ноября, 10:13
«Барселона» официально подтвердила назначение Хави. Клуб пишет о контракте до конца этого сезона и еще на два следующих.
8 ноября на «Камп Ноу» состоится презентация Хави. Затем он проведет пресс-конференцию.
«Барселона» не упоминает выплату компенсации «Аль-Садду». Сам «Аль-Садд» рассказывал о ней в сообщении об уходе Хави.
В качестве игрока «Барселоны» Хави провел 767 матчей и взял 25 титулов. Он ушел из клуба в 2015-м.
Хави работал в «Аль-Садде» с 2019 года. Всего он выиграл там семь трофеев. Три – в 2021 году.
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