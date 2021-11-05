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«Аль-Садд» объявил об уходе Хави в «Барселону». Он станет главным тренером после отставки Кумана
05 ноября, 13:59
«Аль-Садд» отпустит Хави в «Барселону». Клуб официально объявил об этом в своих соцсетях, «Барселона» выплатит ему отступные за тренера.
- Хави работал в клубе с 2019 года, это первая команда в его тренерской карьере. С ней он выиграл чемпионат Катара.
- Слухи о возможном уходе в «Барселону» появились на фоне отставки Рональда Кумана. Его уволили 28 октября. «Аль-Садд» официально подтверждал переговоры с «Барселоной», но еще два дня назад утверждал, что не отпустит Хави.
- Хави играл в «Барселоне» с 1998 по 2015 год. Это был единственный европейский клуб в его карьере.
«Барселона» после 11 туров занимает девятое место в чемпионате Испании. В Лиге чемпионов она идет второй после четырех туров.
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