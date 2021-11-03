«Аль-Садд» выпустил заявление о Хави. Клуб подтвердил переговоры с «Барселоной», но отказался его отпускать

Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али дал официальный комментарий о ситуации с главным тренером Хави. Его считают главным кандидатом на пост тренера «Барселоны».

Аль-Али подтвердил, что делегация «Барселоны» прибыла на переговоры. Но клуб отказался отпускать тренера.

«Позиция клуба ясна с самого начала – мы намерены удержать нашего тренера Хави и не может отпустить его в такой важный этап сезона».

«Барселона» 28 октября уволила Рональда Кумана. После этого в команду назначили исполняющего обязанности главного тренера. Испанские СМИ называли основным кандидатом на роль постоянного тренера Хави – бывшего игрока команды.