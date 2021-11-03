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«Аль-Садд» выпустил заявление о Хави. Клуб подтвердил переговоры с «Барселоной», но отказался его отпускать
03 ноября, 21:21
Генеральный директор «Аль-Садда» Турки Аль-Али дал официальный комментарий о ситуации с главным тренером Хави. Его считают главным кандидатом на пост тренера «Барселоны».
- Аль-Али подтвердил, что делегация «Барселоны» прибыла на переговоры. Но клуб отказался отпускать тренера.
- «Позиция клуба ясна с самого начала – мы намерены удержать нашего тренера Хави и не может отпустить его в такой важный этап сезона».
«Барселона» 28 октября уволила Рональда Кумана. После этого в команду назначили исполняющего обязанности главного тренера. Испанские СМИ называли основным кандидатом на роль постоянного тренера Хави – бывшего игрока команды.
- Хави тренирует «Аль-Садд» с 2019 года и выиграл с ним чемпионат Катара. Это его первая тренерская работа.
- До этого он выступал за «Барселону» в течение 17 лет – это единственный европейский клуб в его карьере.
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