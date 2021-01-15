Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави

Однажды Лапорта получил вотум недоверия – в 2008 году. Тогда были уволены 17 членов совета директоров, но Лапорта остался.

Сейчас Лапорта снова баллотируется на должность президента «Барсы». Основная позиция его предвыборной кампании – возвращение принципа преемственности, который затерялся в прошлом десятилетии.

Лапорта не в первые обращается к политики традиций и близости к клубу. Так, на выборы-2003 повлияла агитация Йоханна Круиффа, а кризис 2008-го он преодолевал, доверив команду идеологически правильному Пепу Гвардиоле, который был молодой легендой клуба и первым неиностранным тренером с 80-х.

Тренер Гвардиола появился в Мексике. Там он жил в городе наркоторговцев и работал без денег − все ради любимого учителя тактики

В управлении Лапорты были не только успехи. Например, во время предвыборной кампании-2003 он много говорил о трансфере Бекхэма. Считается, что все это было обманом для «Реала» – отвлекающим маневром, чтобы конкурент не смотрел на Роналдиньо. Но фанаты в любом случае ждали этот трансфер. Кстати, против версии об обманке однажды выступил сам Бекхэм:

«Мы с Викторией отдыхали в Штатах, когда я услышал, что «Манчестер Юнайтед» продал меня в «Барселону». Представляете, они сделали это без моего ведома и согласия. Я тут же вылетел в Лондон на переговоры с руководством «МЮ» и сэром Алексом. Я сказал агенту: если меня собираются продавать, то только в «Реал».

Более важная неудача Лапорты – ссора с вице-президентом и главным помощником Сандро Росселем. Это он занимался первыми важными трансферами и лично повлиял на приход Роналдиньо за счет их дружбы в проектах Nike. Россель и Лапорта поругались в 2005-м из-за разногласий на кадровую политику по новому тренеру. После ухода из клуба Россель стал открытым критиком Лапорты, заявил свою кандидатуру на выборы-2010 и в итоге стал следующим президентом «Барселоны».

Сегодня Лапорта продолжает заигрывать с самоидентичностью клуба и давит на любые темы – например, на историческое противоборство с «Реалом». Недавно он разместил предвыборный баннер рядом с «Сантьяго Бернабеу».