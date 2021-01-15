Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
24 января пройдут выборы нового президента «Барселоны». 15 января начинаются предвыборные кампании. Кандидата на должность три – Жоан Лапорта (собрал 9625 подтвержденных подписей), Виктор Фонт (4431 подпись) и Тони Фрейша (2634 подписи).
Изначально было девять кандидатов. Перед началом избирательных кампаний их осталось четверо, но Эмили Руссо отозвал кандидатуру.
Кандидат №1: президент лучшей «Барселоны» XXI века
Рассказываем о каждом кандидате.
Жоан Лапорта – главный фаворит на победу в выборах. Он уже был президентом с 2003-го по 2010-й.
Главные достижения Лапорты:
- Вывел клуб из кризиса. При Гаспаре, против которого Лапорта вел предвыборную кампанию, «Барселона» четыре года подряд на завоевывала трофеев, потратила 150 млн евро и получила долги в 186 млн. Лапорта оптимизировал расходы, основываясь на выборочной покупке футболистов. Это при нем выпускники академии так часто появлялись в основе.
- Про молодых игроков. При Лапорте первые полноценные сезоне в основе провели Иньеста и Вальдес. С 2003-го началась взрослая карьера Лионеля Месси.
- Четыре Примеры, Кубок Испании, три Суперкубка страны, две Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА.
- За первые пять лет он увеличил общую сезонную прибыль «Барсы» на 250%: с 123,4 млн евро до 308,8.
- Однажды Лапорта получил вотум недоверия – в 2008 году. Тогда были уволены 17 членов совета директоров, но Лапорта остался.
Сейчас Лапорта снова баллотируется на должность президента «Барсы». Основная позиция его предвыборной кампании – возвращение принципа преемственности, который затерялся в прошлом десятилетии.
Лапорта не в первые обращается к политики традиций и близости к клубу. Так, на выборы-2003 повлияла агитация Йоханна Круиффа, а кризис 2008-го он преодолевал, доверив команду идеологически правильному Пепу Гвардиоле, который был молодой легендой клуба и первым неиностранным тренером с 80-х.
Тренер Гвардиола появился в Мексике. Там он жил в городе наркоторговцев и работал без денег − все ради любимого учителя тактики
В управлении Лапорты были не только успехи. Например, во время предвыборной кампании-2003 он много говорил о трансфере Бекхэма. Считается, что все это было обманом для «Реала» – отвлекающим маневром, чтобы конкурент не смотрел на Роналдиньо. Но фанаты в любом случае ждали этот трансфер. Кстати, против версии об обманке однажды выступил сам Бекхэм:
«Мы с Викторией отдыхали в Штатах, когда я услышал, что «Манчестер Юнайтед» продал меня в «Барселону». Представляете, они сделали это без моего ведома и согласия. Я тут же вылетел в Лондон на переговоры с руководством «МЮ» и сэром Алексом. Я сказал агенту: если меня собираются продавать, то только в «Реал».
Более важная неудача Лапорты – ссора с вице-президентом и главным помощником Сандро Росселем. Это он занимался первыми важными трансферами и лично повлиял на приход Роналдиньо за счет их дружбы в проектах Nike. Россель и Лапорта поругались в 2005-м из-за разногласий на кадровую политику по новому тренеру. После ухода из клуба Россель стал открытым критиком Лапорты, заявил свою кандидатуру на выборы-2010 и в итоге стал следующим президентом «Барселоны».
Сегодня Лапорта продолжает заигрывать с самоидентичностью клуба и давит на любые темы – например, на историческое противоборство с «Реалом». Недавно он разместил предвыборный баннер рядом с «Сантьяго Бернабеу».
Кандидат №2: Против Неймара, не критиковал Бартомеу и называет тему Месси политической
Тони Фрейша. До 2015 года он был в составе совета директоров «Барселоны», когда президентами клуба были Сандро Росель и Хосеп Бартомеу, но ушел оттуда в 2015 году.
Фрейша – аутсайдер президентской гонки. Он собрал меньше всего подписей, но твердо уверен, что его политика поможет «Барселоне» выйти из временного кризиса. Главный его аргумент – он знает, как вернуть кубок ЛЧ на «Камп Ноу» (Его слова: «После моего ухода «Барселона» ни разу не побеждала в Лиге чемпионов»).
Когда Бартомеу ушел с поста в прошлом году, практически все кандидаты раскритиковали его за проваленную политику. Фрейша сначала промолчал, а потом отмазывался и говорил, что на самом деле тоже не поддерживает Бартомеу и не критиковал его в знак солидарности.
Еще один момент, который подпортил репутацию Фрейши, случился в 2010 году – тогда совет директоров лишил Йохана Круиффа должности почетного представителя клуба. Фрейша неоднозначно высказался по этому поводу, намекнув, что именно Круифф отказался от титула.
Политическая программа Фрейши ориентирована на восстановление и строение новой «Барсы» за счет ресурсов из Ла Масии. Мнение по Месси: «Никакое. У вопроса по Месси есть политический контекст. Я бы не хотел затрагивать его до конца сезона».
Еще Фрейша ярко высказывается по Неймару: «Если я буду президентом, я никогда в жизни не подпишу его. Он предал клуб, а потом судился с ним».
Кандидат №3: друг Хави и всех женщин
Виктор Фонт. В прошлом – предприниматель и успешный медиаменеджер, работавший на испанском ТВ.
К «Барсе» он вплотную приблизился в 2010-м, когда был близок к совету директоров. В 2015 он разработал собственную программу, чтобы участвовать в выборах президента в 2016 году. Но повременил, подправил ее и теперь официально поборется.
Программа Фонта ориентирована на усовершенствовании клубной академии. Он считает, что сейчас стало слишком много ненужных покупок, и это все очень вредит как репутации «Барсы», так и ее результатам. Но ставка на академию – слишком расплывчатое понятие. Про молодых так же говорят два других кандидата, а тренер Куман сейчас уже делает игроками основы 17-летних парней.
Главное оружие Фонта – его команда. Некоторые ее члены связаны с «Барселоной». Первое лицо там – Хави. Про него Фонт говорит: «Общаюсь с Хави сейчас чаще, чем с женой». Вероятно, именно Хави станет новым тренером в случае победы Фонта. Считается, что летом он отказался от предложения «Барселоны» именно из-за Фонта: лучше начать на год позже, но со своим президентом, чем сразу, но с Бартомеу
Еще в штабе Фонта числятся известный травмотолог Рамон Кугат (лечил Иньесту, Торреса и самого Хави), дядя Рафаэля Надаля Тони Надаль и известный испанский журналист Антони Бассеса.
Карьеру Гвардиолы спас доктор Кугат. Теперь у него лечатся все топ-игроки
В команде Фонта много женщин – он говорит, что в «Барсе» никогда не было столько девушек в руководстве. Фонт часто критикует Лапорту и говорит, что тот уже не даст клубу больше:
«Просто Лапорта будет использовать те же методы, что и во время своего первого пребывания. Этого достаточно для времен, когда «Барса» была автоматически первой во всем. Но сейчас положение изменилось».
Новый президент столкнется с огромными долгами и слабыми результатами
Catalan News пишет, что сейчас отношения между кандидатами очень плохие. Каждый часто критикует каждого в прессе. Руссо вообще отозвал кандидатуру с предвыборной гонки в том числе и из-за этой атмосферы.
Новый президент «Барселоны» придет в ад: слабые результаты, уход Месси, эффект пандемии.
Сейчас чистый долг «Барсы» вырос до 820 млн евро (такого никогда не было), выручка по итогу прошлого сезона упала до 97 млн (тоже рекордный минимум), а кредит в 420 млн нужно выплатить в краткосрочной перспективе.
Прошлое руководство планировало выплатить 25% от кредита к декабрю, когда, по его прогнозам, на стадионы вернутся фанаты. К февралю бывшие боссы планировали полностью избавить «Барсу» от кредита за счет дорогих продаж футболистов и правильных контрактов со спонсорами.
Не получилось.