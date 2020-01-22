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Материалы
Радость игроков «Барсы» после победы в кубке: все подходили и фотографировались с Месси и трофеем 📷
#Лионель Месси
18 апреля, 11:30
Куман весь сезон проигрывает ключевые матчи в «Барселоне»
#Роналд Куман
11 апреля, 00:17
Тренер «Сосьедада» прокричал клубную песню во время пресс-конференции. В форме и с шарфом 🎤
#Иманоль Альгуасиль
04 апреля, 11:22
«Атлетик» сыграет два финала Кубка Испании (один – прошлогодний) за две недели. Это последствие переносов из-за ковида
#Атлетик
03 апреля, 12:58
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
«Реал» в Кубке остановил 41-летний вратарь – лысый дядька, у которого всего один матч в Примере
#Хосе Хуан
21 января, 14:57
Мы знаем, где искать снег – в испанском городе, где сегодня сыграет «Реал»
#Реал
22 января 2020, 18:47
# новости спорта
Месси стал первым футболистом в истории Кубка Испании, который забивал в 7 финалах турнира
18 апреля, 10:26
«Барселона» разгромила «Атлетик» в финале Кубка Испании. Месси оформил дубль
18 апреля, 00:19
«Реал Сосьедад» – обладатель Кубка Испании-2019/20
04 апреля, 00:40
«Барселона» разгромила «Севилью» в ответном полуфинале Кубка Испании
04 марта, 01:31
Ракитич забил «Барселоне», «Севилья» победила 2:0 в полуфинале Кубка Испании. Ответный матч – в марте
11 февраля, 00:49
Альба сделал первый дубль в составе «Барсы». Он выступает за клуб с 2012-го
04 февраля, 10:12
«Барселона» забила пять голов в Кубке, хотя проигрывала 0:2 к 88-й минуте
04 февраля, 01:41
Месси 15 сезонов забивает за «Барсу» 15 и более голов
28 января, 11:17