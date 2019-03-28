Рамон Кугат
АПЛ
Хосеп Гвардиола
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#Рамон Кугат #АПЛ #Хосеп Гвардиола

Карьеру Гвардиолы спас доктор Кугат. Теперь у него лечатся все топ-игроки

28 марта 2019, 17:53
Александр Плеханов

Если у футболиста высокого уровня сложная травма, он почти сразу едет к Рамону Кугату. 68-летний хирург специализируется на ортопедической хирургии, но может помочь вообще со всеми неприятными вещами. Во время Олимпиады-1992 Кугат входил в команду хирургов-ортопедов – с того времени он постоянно связан со спортом.

Кугат работает в клинике «Кирон» в Барселоне, а до этого трудился в больнице «Дель Мар». Основные заслуги хирурга связаны с исследованиями в области регенеративной медицины. Известность в спорте он получил из-за помощи Гвардиоле и всей «Барселоне».

Для клуба он не чужой – до 1971 года Рамон играл за юношескую команду «Барсы», но потом пошел в медицинскую академию.

Global Look Press

Дружит с Пепом уже 20 лет

Гвардиола пропустил ЧМ-1998 и провел без футбола почти 400 дней. Врачи «Барселоны» искали решение повторяющейся травмы подколенного сухожилия, но так ничего и не придумали. Главный тренер «Барсы» Луи ван Гаал и руководство клуба запрещали Пепу обращаться к другим докторам, но он их не послушал.

Когда Гвардиола пришел к Кугату, тот быстро вылечил травму совершенно другими методиками. Пеп отыграл до 2006 года, но даже после окончания карьеры не потерял связь с Кугатом. В 2008-м Гвардиола возглавил «Барселону» и сразу предложил Рамону место в клубе. Кугат отказался, потому что всегда хотел независимости.

«Мне нравится быть врачом многих футболистов. Я открыт для всего мира. В клубе я видел бы пару разорванных крестообразных связок примерно раз в три года, а сейчас сталкиваюсь с сотнями. Это опыт, который можно применить и собрать в огромную базу данных», – объяснял свои желания сам Кугат.

В 2016 году Кугат присоединился к Королевской европейской академии врачей. На церемонии присутствовали Хави и Гвардиола.

Mundo Deportivo

Помните ссору Гвардиолы и врача «Баварии» Мюллера-Вольфарта? Отчасти она тоже возникла из-за дружбы Пепа с Кугатом. 

Гвардиола хотел, чтобы на лечение к Рамону поехал Алькантара, а в «Баварии» не сомневались в квалификации собственного доктора. Из-за этого Пеп поссорился с руководством и разозлился на немецких врачей. Кстати, Кугат все-таки помог.

В «Ман Сити» таких проблем с руководством у Гвардиолы нет. Все замечают только многомиллионные трансферы, но за не самыми громкими объявлениями тоже скрываются важные назначения. В 2016-м в «Ман Сити» попал Эдуардо Маури – друг и коллега Кугата, который до этого работал вместе с ним.

Кугат сопровождал Маури на переговорах с клубом. Договорились до того, что лучшие игроки «Сити» все равно катаются к Рамону. Менди, Жезус, Компани, Де Брюйне – все они посещали доктора Кугата по рекомендации Гвардиолы. Пеп хвалит Кугата и уже обеспечил ему хорошую репутацию.

В марте 2018-го в состав «Ман Сити» вернулся Менди. «С его коленом все хорошо, потому что оперировал лучший в мире доктор Рамон Кугат», – сказал тогда Гвардиола. Сам хирург все еще независим, поэтому помогает «Ман Сити», но не отказывает и другим известным игрокам.

Global Look Press

Кугат помог Агуэро

Конец прошлого сезона получился у Агуэро смазанным. Последний матч в АПЛ он сыграл еще в апреле, но и там вышел всего на 15 минут. Серхио беспокоила травма колена, с которой он играл несколько лет. Повреждение небольшое и неприятное. Естественно, что Агуэро тоже отправился к Кугату.

«Думаю, что все дело в операции на колене. Он играл в предыдущие годы с небольшой проблемой. Рамон Кугат, лучший врач в мире, сделал идеальную операцию, и теперь Серхио чувствует себя свободным», – рассказывал Гвардиола. Новый сезон Агуэро начал в идеальных кондициях.

Только в АПЛ Агуэро уже провел на матч больше, чем в прошлом сезоне. Серхио забил 18 голов и привычно побил несколько рекордов. «Ман Сити» лидирует в АПЛ, выиграл Кубок Лиги и все еще в гонке за Лигу чемпионов. Бодрость Агуэро в такой ситуации – идеальное преимущество перед соперниками.

Сейчас Серхио может спокойно забивать по три мяча и не волноваться о собственном состоянии. 

Васин, Касорла и другие клиенты

К Кугату едут футболисты со всего мира, а его репутация постоянно работает на улучшение клиентской базы. В этом сезоне Кугат консультировал Неймара по его травме, из-за которой бразилец пропустил вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Не игравший восемь месяцев аргентинец Лансини тоже оперировался у Кугата.

За все время к нему обращались с проблемами разные футболисты. Фернандо Торрес, Давид Сильва, Андрес Иньеста – все известные испанцы хотя бы раз сталкивались с консультацией Кугата. Участвовал доктор и в восстановлении Санти Касорлы, когда у того возникли проблемы с ахиллом.

Виктор Васин этой весной вернулся к тренировкам в ЦСКА. Защитник провел без футбола год, а реабилитацию проходил в клинике «Кирон» у Кугата. Там он пересекался с Лавесси, Афеллаем, Куадрадо и Бельерином. Восстанавливался под руководством Кугата и Кристиан Нобоа – он уже выходит на поле.

«Делали инъекции раз в неделю, разные процедуры, плюс два раза в день занимался в зале по два с половиной — три часа. Три недели ушло на то, чтобы убрать боль и начать более-менее загружать мышцу нормальными весами. Последнюю неделю бегал с реабилитологом в горах, утром занимался в зале, закачивал ногу, плюс процедуры», – рассказывал Васин. 

Global Look Press

К Кугату едут не только футболисты

Прыгать на лошадях через препятствия тоже бывает опасно. Испанский спортсмен Серхио Альварес Мойя выиграл соревнование на 134 тысячи долларов, а перед этим шесть месяцев восстанавливался у доктора Кугата.

«Я не знал, смогу кататься или нет. Но у меня был очень хороший доктор доктор Кугат, который работает со всеми футболистами. У меня не было никакой боли или физической терапии. Я хорошо себя чувствую!» – сказал Серхио.

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