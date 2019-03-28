Карьеру Гвардиолы спас доктор Кугат. Теперь у него лечатся все топ-игроки

Если у футболиста высокого уровня сложная травма, он почти сразу едет к Рамону Кугату. 68-летний хирург специализируется на ортопедической хирургии, но может помочь вообще со всеми неприятными вещами. Во время Олимпиады-1992 Кугат входил в команду хирургов-ортопедов – с того времени он постоянно связан со спортом.

Кугат работает в клинике «Кирон» в Барселоне, а до этого трудился в больнице «Дель Мар». Основные заслуги хирурга связаны с исследованиями в области регенеративной медицины. Известность в спорте он получил из-за помощи Гвардиоле и всей «Барселоне».

Для клуба он не чужой – до 1971 года Рамон играл за юношескую команду «Барсы», но потом пошел в медицинскую академию.