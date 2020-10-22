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Материалы
Игроки «Севильи» отпраздновали выход в ЛЧ и ушли в раздевалку. Судья их вернул – надо доиграть еще минуту
#Севилья
25 апреля, 22:56
Тренер провел в коме больше недели – и игрок «Реала» посвятил ему свой первый за три года гол
#Альваро Одриосола
23 апреля, 14:02
«Реал» выиграл Класико без основных защитников. Но «Барса» создала кучу моментов
#Реал
11 апреля, 01:49
Мокрый матч «Реала» и «Барселоны». Месси даже поменял футболку, но новая сразу промокла
#Примера
11 апреля, 00:41
Куман весь сезон проигрывает ключевые матчи в «Барселоне»
#Роналд Куман
11 апреля, 00:17
Пике экстренно восстановился к «Реалу». Готовился к игре на уколах, но так и не вышел
#Жерар Пике
11 апреля, 00:10
Бензема затащил «Реал» в борьбу за чемпионство. Гол пяткой «Барселоне» – один из многих ключевых моментов
#Карим Бензема
10 апреля, 23:52
Футболист «Арсенала» после смерти мамы отказался от Европы. В ночь ее смерти он решил: только «Бока Хуниорс»
#Лукас Торрейра
02 апреля, 13:33
# новости спорта
«Валенсия» уволила Хави Грасию меньше чем через год после назначения. Клуб идет 14-м в Примере
вчера, 13:58
«Барселона» победила «Валенсию». Месси оформил дубль
02 мая, 23:49
Куман дисквалифицирован на два матча Примеры за оскорбление судьи. «Барселона» подаст апелляцию
30 апреля, 21:03
«Барселона» проиграла перенесенный матч Примеры. Победа выводила ее на первое место
29 апреля, 21:57
«Барселона» лидирует в Примере по потерянным очкам. «Атлетико» опять проиграл
26 апреля, 00:18
Месси стал первым футболистом в истории Примеры, забивающим минимум 25 голов в 12 сезонах подряд
23 апреля, 09:49
Флорентино Перес переизбран президентом «Реала» на шестой срок. Он был единственным кандидатом на голосовании
13 апреля, 10:19
«Реал» победил «Барселону» и вышел на первое место в таблице Примеры
10 апреля, 23:51
Гути − гений, которого мы не ценили, не замечали, ругали. Сейчас он сам учит: забудьте про Гути
#Гути
22 октября 2020, 14:01
Прозвище фанатов «Барселоны» – задницы. Появилось из-за архитектуры стадиона и не считается оскорблением
#Барселона
09 апреля, 23:08
Капитан «Валенсии» увел команду с поля из-за расизма. Они доиграли матч из-за угрозы снятия очков – но судьи это отрицают
#Муктар Диакаби
05 апреля, 16:05
«Сосьедад» во время домашних матчей запускает ракеты после голов – чтобы рыбаки и рабочие в порту знали счет 🧨
#Хуан Итурральде
03 апреля, 14:45
Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
#Жоан Лапорта
08 марта, 15:02
По стадиону «Реала» гуляют пингвины – все в шоке. Стоп-стоп. Это фейк испанского блогера, в который все поверили (даже мы!)
#Реал
26 марта, 21:28
Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
#Лионель Месси
22 марта, 15:58
«Севилью» от поражения спас вратарь на последней минуте матча: пошел в чужую штрафную – и забил
#Яссин Буну
21 марта, 09:30
Как дела у Черышева. Снова пропал из-за травм
#Денис Черышев
15 марта, 23:19
Разбираем Хави и Иньесту. Чем они отличаются? Как именно творили? Что по характеру?
#Андрес Иньеста
02 июня 2020, 11:05
«Барселона» сделала первый аккаунт на русском – группу в вайбере 🤨
#Барселона
09 марта, 13:14
Кто будет новым президентом «Барселоны». Три кандидата: босс-легенда нулевых, мастер скользких цитат и друг Хави
#Барселона
07 марта, 16:13
Игрок «Валенсии» заплакал на интервью после матча. Из-за вопроса о возможном вылете
#Габриэл
01 марта, 12:15
Мбаппе в 14 лет ездил в «Реал»: скрывал все от друзей, чуть не снял ботинки перед Зиданом
#Килиан Мбаппе
27 февраля, 15:35
Игрок «Сосьедада» забивал все-все пенальти в карьере. Приехал в гости к «МЮ» – и смешно промазал
#Микель Оярсабль
26 февраля, 01:50
У Кумана часто течет кровь из носа на пресс-конференциях. Это из-за приступа, который случился после 96 км на велосипеде
#Роналд Куман
26 февраля, 17:45
Месси обменялся футболками с вратарем «Эльче». После матча, где оформил дубль
#Лионель Месси
25 февраля, 01:54
Лидер «Реала» – пацан, который не мог ходить из-за инфекции и ездил в инвалидной коляске. Врачи говорили: парень, забудь про футбол
#Ферлан Менди
24 февраля, 17:22
Запасной вратарь «Леванте» отбил десять ударов за матч. Это он прервал победную серию «Атлетико»
#Дани Карденас
21 февраля, 13:39
«Барса» показала видео, доказывая судейскую ошибку. Но, похоже, она доказала симуляцию защитника «Барсы» 🤷🏻‍♂️
#Барселона
11 февраля, 18:51
«Я же сказал вам, что победим». Мбаппе выполнил обещание, которое дал Почеттино на тренировке
#Килиан Мбаппе
17 февраля, 03:30
История однорукого футболиста из Испании. Победил оскорбления, стал доктором наук на юрфаке и помогает детям
#Алекс Санчес
03 февраля, 00:01
Месси получил 555 млн за четыре года. Это крупнейший контракт в спорте, от которого страдает «Барса»
#Лионель Месси
31 января, 13:44
Игрок «Атлетика» после ковида страдает от головокружений и панических атак. Клуб провел все тесты и не знает, что это
#Юри Берчиче
28 января, 14:15
Какой спорт посмотреть в новогодние праздники
#Хоккей
28 декабря 2020, 23:30