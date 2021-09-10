Хоакин как главный панк футбола: бегает по дому на каблуках, танцует в платье, показывает фокус с яйцами, пропускает матчи из-за похмелья. Ему 40 лет!

Он – самый возрастной футболист в истории «Бетиса».

Дед не только бьет рекорды на поле, но и рок-н-ролит вне поля.

⏳ Недавно он пожаловался испанским медиа на тренера «Бетиса» Мануэля Пеллегрини: «Я сыграл в трех матчах всего 37 минут. Конечно, я понимаю, почему играю так мало, и отношусь к этому с юмором. Но я провожу на поле меньше наших запасных вратарей. Тренеры, а можно побольше уважения к легенде?»

🎈 Так, ладно. Эта шутка была два года назад, но мы просто не можем ее не запостить в этом тексте. Хоакин показывал фокус: взял два шарика, прижал их руками, спросил у партнера по команде: «В какой руке они должны появиться?» Тот указал на правую руку – и Хоакин взялся за этой рукой за гениталии: «Да вот же эти шарики».