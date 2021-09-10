Хоакин как главный панк футбола: бегает по дому на каблуках, танцует в платье, показывает фокус с яйцами, пропускает матчи из-за похмелья. Ему 40 лет!
В июле Хоакину исполнилось 40 лет, но он все еще играет. Хоакин пылит за «Бетис» с 2015 года (а до этого выпустился из академии и еще 7 лет играл за клуб) и пробудет там минимум до следующего лета.
Немного про игру Хоакина:
- Идет на втором месте по числу матчей в Примере. У него 582 матча. Рекордсмен – бывший вратарь «Атлетика», «Барселоны» и «Валенсии» Андони Субисаррета. У него 622 встречи.
- Он – один из пяти футболистов топ-5 лиг, которые забили в 17 сезонов подряд. Еще такое же достижения у Лионеля Месси, Серхио Рамоса, Франка Рибери и Криштиану Роналду. Все могут обновить достижение до 18 сезонов подряд с голами в топ-5.
- Как долго он планирует играть? Отвечает сам Хоакин: «Я никогда в жизни не рассматривал футбол как работу. Играю только для того, чтобы получать удовольствие. Как только я пойму, что мне надоело, то в этот же день закончу. А пока я просто кайфую».
- Этот сезон для него – 19-й в Примере. Ни один футболист не сыграл больше.
- Он – самый возрастной футболист в истории «Бетиса».
Дед не только бьет рекорды на поле, но и рок-н-ролит вне поля.
⏳ Недавно он пожаловался испанским медиа на тренера «Бетиса» Мануэля Пеллегрини: «Я сыграл в трех матчах всего 37 минут. Конечно, я понимаю, почему играю так мало, и отношусь к этому с юмором. Но я провожу на поле меньше наших запасных вратарей. Тренеры, а можно побольше уважения к легенде?»
🎈 Так, ладно. Эта шутка была два года назад, но мы просто не можем ее не запостить в этом тексте. Хоакин показывал фокус: взял два шарика, прижал их руками, спросил у партнера по команде: «В какой руке они должны появиться?» Тот указал на правую руку – и Хоакин взялся за этой рукой за гениталии: «Да вот же эти шарики».
🍺 В начале августа «Бетис» играл товарищеский матч против «Вулверхэмптона». В заявку «Бетиса» Хоакин не попал, а в протоколе матча клуб указал похмелье как причину его пропуска. Хоакин признался: «Это правда. Я больше не в том возрасте, чтобы придумывать нелепые отговорки».
👠 Внезапно в его сториз появилось видео, как он бегает в халате и на каблуках.
👗 Как он проводил время на карантине? Танцевал в платье и с макияжем.
🐂 Во время карантина он признался, что всю жизнь мечтал быть тореадором: «В детстве меня водил на корриду отец. Это было захватывающе. Я всегда хотел быть матадором – даже когда стал футболистом. Я очень часто засыпаю с мыслями, что однажды стану звездой корриды».
Инстаграм помнит такое его видео – в костюме матадора (ну почти):
🏝 Кстати, по инстаграму Хоакина можно понять, что он наслаждается жизнью.