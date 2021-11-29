За что Месси все-таки заслужил этот «Золотой мяч»

France Football поджег полмира, вручив «Золотой мяч» Лионелю Месси. Люди злятся, потому что есть Левандовски и Жоржиньо, которые очень заслужили. И потому что считают Месси недостойным победителем из-за его провальной игры в последние полгода.

Первое – правда: Левандовски и Жоржиньо действительно провели мощный год и заслуживали победу. Но слабость Месси в этом году – искажение. Он настолько же достоин «Золотого мяча» и по делу его выиграл.

Почему тогда всем кажется обратное?

1. Из-за последних трех месяцев, когда Месси перешел в «ПСЖ». Сначала был травмирован, потом долго набирал форму и мало забивал.

2. Потому что есть Роберт Левандовски, который был так же хорош, как и Месси, но еще лучше в 2020-м – когда «Золотой мяч» отменился.

3. Это уже его седьмой «Золотой мяч» – конечно, всем надоело. Тем более, когда есть игроки, не получавшие его ни разу и игравшие в этом году не хуже.

4. Главный пункт. Это самый слабый год Месси, в котором он получил «Золотой мяч». Он провел его как человек, а не как инопланетянин. И сразу кажется, что Месси провалился. Хотя всего лишь играл на уровне остальных звезд. И все равно был одним из лучших.

Так что Месси сделал?