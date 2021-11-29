За что Месси все-таки заслужил этот «Золотой мяч»
France Football поджег полмира, вручив «Золотой мяч» Лионелю Месси. Люди злятся, потому что есть Левандовски и Жоржиньо, которые очень заслужили. И потому что считают Месси недостойным победителем из-за его провальной игры в последние полгода.
Первое – правда: Левандовски и Жоржиньо действительно провели мощный год и заслуживали победу. Но слабость Месси в этом году – искажение. Он настолько же достоин «Золотого мяча» и по делу его выиграл.
Почему тогда всем кажется обратное?
1. Из-за последних трех месяцев, когда Месси перешел в «ПСЖ». Сначала был травмирован, потом долго набирал форму и мало забивал.
2. Потому что есть Роберт Левандовски, который был так же хорош, как и Месси, но еще лучше в 2020-м – когда «Золотой мяч» отменился.
3. Это уже его седьмой «Золотой мяч» – конечно, всем надоело. Тем более, когда есть игроки, не получавшие его ни разу и игравшие в этом году не хуже.
4. Главный пункт. Это самый слабый год Месси, в котором он получил «Золотой мяч». Он провел его как человек, а не как инопланетянин. И сразу кажется, что Месси провалился. Хотя всего лишь играл на уровне остальных звезд. И все равно был одним из лучших.
Так что Месси сделал?
🍊 Выиграл Копа Америка. Тащил во всех матчах, кроме финала. 4+5 в семи играх. Стал лучшим игроком турнира. Впервые взял титул со сборной. Аргентина в последний раз побеждала на большом турнире в 1993-м.
🍊 В одиночку тащил упавшую «Барсу». Все видели, что после стало с командой при Кумане, когда Месси ушел. А у него были 38+14 в 47 играх. Плюс выиграл для нее кубок Испании – забил два в финале и стал лучшим бомбардиром (девять голов), переписав рекорд турнира.
🍊 Всего за 2021 год у Месси: 56 матчей, 41 гол и 17 ассистов. И еще:
- За последний год чаще Месси(0,78 голов за матч) забивал только Левандовски (1,13).
- Ассистировал больше него (0,31 за матч) только Яго Аспас (0,37).
- Обводили чаще Месси (4,03) только Адама Траоре (5,22) и Сен-Максимен (4,42).
- Никто в мире не отдавал больше пасов, продвигающих атаку (9,9), и не протаскивал так часто мяч к чужим воротам (15,06).
Этот текст не про то, что Месси обязательно должен был получить «Золотой мяч». Это просто напоминание, что мы живем в его эпоху. Он может провести слабейший год в жизни – и все равно быть на уровне лучших.