Лионель Месси
Примера
Лига 1
Кубок Америки
Золотой мяч
Барселона
ПСЖ
Аргентина
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#Лионель Месси #Золотой мяч #Барселона #Примера #ПСЖ #Кубок Америки #Лига 1 #Аргентина

За что Месси все-таки заслужил этот «Золотой мяч»

вчера, 23:52
Валера Полевиков

France Football поджег полмира, вручив «Золотой мяч» Лионелю Месси. Люди злятся, потому что есть Левандовски и Жоржиньо, которые очень заслужили. И потому что считают Месси недостойным победителем из-за его провальной игры в последние полгода.

Первое – правда: Левандовски и Жоржиньо действительно провели мощный год и заслуживали победу. Но слабость Месси в этом году – искажение. Он настолько же достоин «Золотого мяча» и по делу его выиграл.

Почему тогда всем кажется обратное?

1. Из-за последних трех месяцев, когда Месси перешел в «ПСЖ». Сначала был травмирован, потом долго набирал форму и мало забивал.

2. Потому что есть Роберт Левандовски, который был так же хорош, как и Месси, но еще лучше в 2020-м – когда «Золотой мяч» отменился.

3. Это уже его седьмой «Золотой мяч» – конечно, всем надоело. Тем более, когда есть игроки, не получавшие его ни разу и игравшие в этом году не хуже.

4. Главный пункт. Это самый слабый год Месси, в котором он получил «Золотой мяч». Он провел его как человек, а не как инопланетянин. И сразу кажется, что Месси провалился. Хотя всего лишь играл на уровне остальных звезд. И все равно был одним из лучших.

Так что Месси сделал?

🍊 Выиграл Копа Америка. Тащил во всех матчах, кроме финала. 4+5 в семи играх. Стал лучшим игроком турнира. Впервые взял титул со сборной. Аргентина в последний раз побеждала на большом турнире в 1993-м.

🍊 В одиночку тащил упавшую «Барсу». Все видели, что после стало с командой при Кумане, когда Месси ушел. А у него были 38+14 в 47 играх. Плюс выиграл для нее кубок Испании – забил два в финале и стал лучшим бомбардиром (девять голов), переписав рекорд турнира.

🍊 Всего за 2021 год у Месси: 56 матчей, 41 гол и 17 ассистов. И еще:

  • За последний год чаще Месси(0,78 голов за матч) забивал только Левандовски (1,13).
  • Ассистировал больше него (0,31 за матч) только Яго Аспас (0,37).
  • Обводили чаще Месси (4,03) только Адама Траоре (5,22) и Сен-Максимен (4,42).
  • Никто в мире не отдавал больше пасов, продвигающих атаку (9,9), и не протаскивал так часто мяч к чужим воротам (15,06).

Этот текст не про то, что Месси обязательно должен был получить «Золотой мяч». Это просто напоминание, что мы живем в его эпоху. Он может провести слабейший год в жизни – и все равно быть на уровне лучших.

Все фото: Xinhua, Keystone Press Agency / Global Look Press
Валера Полевиков
Автор. Футбол. Литература. Казахский рэп. Семнадцатый номер.
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