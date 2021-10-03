Год назад Куман по телефону сказал Суаресу, что не нуждается в нем. Тот подколол в ответ: забил «Барсе» и изобразил рукой звонок 📞
«Барселона» приехала в гости к «Атлетико» в 8-м туре Примеры, и у нее сразу же пошло все не по плану. «Атлетико» с первых минут был опаснее, атаковал чаще, а к 23-й минуте превратил преимущество в гол. В том эпизоде забил Тома Лемар с передачи Луиса Суареса.
Через 21 минуту забил сам Суарес:
- Это его второй матч против бывшего клуба.
- Это его первое результативное действие в матчах против «Барсы».
- Суарес забивал всем соперникам, против которых играл в Примере.
Вот сам гол:
Другое яркое действие Суареса в этой встрече – празднование мяча. Сразу же после забитого мяча он изобразил рукой телефон и приложил к уху:
Камеры поймали и реакцию Роналда Кумана:
Возможно, этим празднованием Суарес действительно подкалывал Кумана. За последний год их отношения резко ухудшились:
⚔️ В сентябре-2020 Роналд Куман позвонил Суаресу и сказал, что тот не входит в его планы.
⚔️ Через неделю Роналд Куман сказал: «Это решение клуба. Перед подписанием контракта со мной клуб решил пойти на изменения, и я поддержал это решение. Решение не только мое, не только тренерское. Клуб хочет поменять состав, и сейчас в команде много молодых ребят. Мы с Луисом с уважением относимся друг к другу и открыто обсудили его будущее. Он получил возможность перейти в «Атлетико».
⚔️ В октябре-2020 Суарес сказал, что при Кумане он тренировался отдельно.
⚔️ Спустя несколько дней Куман ответил: «Луис мог остаться в «Барсе» и доказать, что я был не прав».
⚔️ Февраль-2021, Суарес: «Что мне не понравилось больше всего, так это то, что руководители «Барселоны» говорили мне, что я старый, что я больше не могу играть на высоком уровне, не соответствую уровню топ-клуба. Это мне очень не понравилось».
⚔️ В мае Суарес вместе с «Атлетико» стал чемпионом Испании.
⚔️ Дальше Суарес много раз говорил про отвратительную работу руководства «Барсы». Сейчас – забивает ей.
UPD. Зато сам Суарес говорит, что дело не в Кумане: «Это относилось к людям, которые знают, что у меня тот же номер. И напоминание, что я все еще пользуюсь телефоном. Это не для Кумана. Я в шутку сказал своим детям, что сделаю это».