Жоан Лапорта
Примера
Лионель Месси
Роналд Куман
Барселона
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#Жоан Лапорта #Лионель Месси #Барселона #Примера #Роналд Куман

9 примеров, когда Лапорта говорит одно, но делает – противоположное

11 минут назад
Михаил Морозов

«Барселона» уволила Роналда Кумана с поста главного тренера. Произошло это в ночь с 27 на 28 октября. Ровно через год после ухода Жозепа Бартомеу с поста президента клуба.

Действующий президент – Жоан Лапорта, он стал им в марте 2021-го. Он часто дает интервью и много говорит. Далеко не все слова сбываются. Ниже – примеры.

📢 Лапорта неоднократно говорил, что сделает все возможное, чтобы сохранить Лионеля Месси в «Барселоне». Основная тема его интервью – Месси. «Если мне придется делать ему предложение, я сдержу все обещания. Мне повезло, потому что Месси мне доверяет», – утверждал Лапорта. 

Он не говорил, что обязательно оставит его в клубе, но намекал, что для этого есть все шансы и постоянно это повторял. Например, предлагал контракт с гибкими и поэтапными выплатами.

❌ Не получилось, Месси – игрок «ПСЖ».

📢 Кстати, Лапорта надеялся, что правила ФФП не позволят «ПСЖ» подписать Месси. А если он все-таки станет игроком этого клуб – что отреагируют УЕФА и ФИФА. Лапорте очень не понравилось публичное высказывание представителя «ПСЖ» об интересе к Месси.

❌ Толку-то, Месси на вполне законных основаниях перешел в «ПСЖ». 

📢 Лапорта общался с президентом Ла Лиги Хавьером Тебасом по вопросу возможной продажи испанской лигой части бизнеса в компанию CVC – в этом случае испанские клубы могли бы хорошо заработать. По словам Тебаса, Лапорта был согласен, желая потратить деньги на контракт Месси.

❌ А потом внезапно отказался от сделки с CVC. Тебас считает, что повлиял Флорентино Перес, который тоже выступает против CVC.

📢 Лапорта рассуждал о проекте Суперлиги: «Будет 18 команд, они получат 800 миллионов евро. Национальные чемпионаты уже не будут так интересны».

Суперлиги пока нет. Правда, Лапорта ее и не обещал. Скорее, занимал выжидательную позицию, хотя клубу нужны деньги. «Будучи хитрым переговорщиком, Лапорта нашел стратегию выхода», – слова Чеферина. Сейчас Лапорта регулярно повторяет, что Суперлига жива, диалог ведется, а клубы побеждают в судах.

📢 «Со мной в качестве президента «Барса» сможет подписать самых интересных игроков на рынке. Мы готовы улучшить то, что имеем сейчас».

❌ Едва ли лето-2021 подходит под это определение. Разве что трансферы Депая и, возможно, Гарсии (до того, как он начал постоянно ошибаться). Кроме них – 33-летний Агуэро, сразу же отправленный в «Тоттенхэм» Эмерсон и Люк де Йонг с одним голом.

📢 «С Куманом мы будем прогрессировать. То, что произошло в прошлом сезоне, не повторится», – цитата Лапорты с презентации Эрика Гарсии.

❌ Прогресса нет. Девятое место после десяти игр в Примере и 0:3, 0:3, 1:0 в группе ЛЧ.

📢 Перед матчем с «Баварией»: «Сегодня – один из тех вечеров, когда нужно выйти на поле в футболке «Барсы» и четко и громко заявить мировому футбольному сообществу: «Это «Барса». Мы вернулись!»

После матча с «Баварией» (0:3): «Мы ожидали, что окажемся в такой ситуации». Хм.

📢 «У меня хорошее предчувствие. Настроен оптимистично и уверен, что мы победим», – слова перед матчем с «Реалом» .

❌ Итог – 1:2.

📢 И главное. 23 октября: «Конечно, Куман продолжит работу после класико».

❌ 27-28 октября: отставка Кумана.

Все фото: AFLO / www.imago-images.de / Keystone Press Agency / XinHua / Global Look Press
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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