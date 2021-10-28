9 примеров, когда Лапорта говорит одно, но делает – противоположное

📢 Лапорта неоднократно говорил, что сделает все возможное, чтобы сохранить Лионеля Месси в «Барселоне». Основная тема его интервью – Месси. «Если мне придется делать ему предложение, я сдержу все обещания. Мне повезло, потому что Месси мне доверяет», – утверждал Лапорта.

Он не говорил, что обязательно оставит его в клубе, но намекал, что для этого есть все шансы и постоянно это повторял. Например, предлагал контракт с гибкими и поэтапными выплатами.

❌ Не получилось, Месси – игрок «ПСЖ».

📢 Кстати, Лапорта надеялся, что правила ФФП не позволят «ПСЖ» подписать Месси. А если он все-таки станет игроком этого клуб – что отреагируют УЕФА и ФИФА. Лапорте очень не понравилось публичное высказывание представителя «ПСЖ» об интересе к Месси.

❌ Толку-то, Месси на вполне законных основаниях перешел в «ПСЖ».