Суперлига

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Футбол
УЕФА отказался от финансовых требований к клубам, которые вышли из Суперлиги
#Суперлига
Футбол
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
#Суперлига
Футбол
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
#Суперлига
Футбол
УЕФА из-за Суперлиги возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»
#УЕФА
Футбол
«Реал», «Ювентус» и «Барселона» осудили УЕФА за угрозы из-за участия в Суерлиге
#Суперлига
Футбол
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
#Суперлига
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Как большие клубы живут в долг много лет и почему им за это ничего не бывает
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#Футбол
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Футболка «Лидса» с лозунгами против Суперлиги попадет в национальный музей. Теперь она часть мировой истории
#Суперлига
12 вещей, которые длились длиннее Суперлиги. Или нет? Тест «Гола» о скоротечности времени
#Суперлига
Фанаты нападают на топ-клубы за заговор Суперлиги. Ворвались на базу «МЮ», перекрыли дорогу «Реалу»
#Суперлига
Стоп. Новый формат Лиги чемпионов – это же почти Суперлига. Даже претензии к ним одинаковые
#Лига чемпионов
Главная драма Суперлиги. Босс «Ювентуса» вел двойную игру против 200 клубов и предал президента УЕФА – друга и крестного своей дочери
#Андреа Аньелли
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