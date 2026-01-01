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Суперлига
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Суперлига
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Футбол
УЕФА отказался от финансовых требований к клубам, которые вышли из Суперлиги
#Суперлига
Футбол
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
#Суперлига
Футбол
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
#Суперлига
Футбол
УЕФА из-за Суперлиги возбудил дисциплинарные дела в отношении «Реала», «Барселоны» и «Ювентуса»
#УЕФА
Футбол
«Реал», «Ювентус» и «Барселона» осудили УЕФА за угрозы из-за участия в Суерлиге
#Суперлига
Футбол
УЕФА договорился о восстановлении 9 клубов Суперлиги. За это они согласились на удержание 5% доходов от еврокубков
#Суперлига
Футбол
«Барселона» не посчитала Суперлигу ошибкой и не извинилась за участие в ней. Клуб объяснил все в заявлении
#Барселона
Футбол
Болельщики «МЮ» заблокировали вход на базу клуба, требуя ухода владельцев. После разговора с тренером они разошлись
#Манчестер Юнайтед
Футбол
Чеферин отреагировал на выход клубов АПЛ из Суперлиги: «Мы вновь едины и идем вперед вместе»
#Александер Чеферин
Футбол
Суперлига официально приостановлена. Но проект вернется в новом виде
#Суперлига
Футбол
«Мы не хотим, чтобы это произошло». Игроки «Ливерпуля» выпустили одинаковые посты о Суперлиге
#Суперлига
Футбол
«Манчестер Сити» официально выходит из Суперлиги
#Манчестер Сити
Футбол
«Главное слово – конкуренция». Де Брюйне отреагировал на новости о Суперлиге
#Кевин Де Брюйне
Футбол
Вице-президент «МЮ» Вудворд уходит из клуба
#Эд Вудворд
Футбол
Клубы-основатели Суперлиги проведут собрание, где обсудят закрытие турнира
#Суперлига
Футбол
«Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы для выхода из Суперлиги
#Суперлига
Футбол
Все 55 ассоциаций-членов УЕФА осудили создание Суперлиги. Они пообещали бороться с турниром и подписали декларацию
#УЕФА
Футбол
«Аякс» и «Севилья» выступили против Суперлиги
#Суперлига
Футбол
Член исполкома УЕФА предположил, что «Челси», «Реал» и «Ман Сити» могут быть отстранены от полуфиналов ЛЧ
#Лига чемпионов
Футбол
«Бавария» официально выступила против Суперлиги
#Бавария
Футбол
«Мечты нельзя купить», – реакция игрока «МЮ» Фернандеша на создание Суперлиги
#Бруну Фернандеш
Футбол
Чеферин подтвердил запрет на выступление на ЧМ и Евро для игроков из Суперлиги
#Александер Чеферин
Футбол
Наряду с «Боруссией», «Баварией» и «ПСЖ» от участия в Суперлиге отказался «Порту»
#Суперлига
Футбол
РПЛ солидарна с УЕФА по проекту Суперлиги
#Суперлига
Футбол
ФИФА выразила неодобрение, комментируя создание Суперлиги
#ФИФА
Футбол
Хабиб двумя словами отреагировал на создание Суперлиги
#Суперлига
Футбол
Президент «Ювентуса» Андреа Аньелли покинул пост главы Ассоциации европейских клубов
#Андреа Аньелли
Футбол
УЕФА забанит клубы и игроков, которые участвуют в Суперлиге
#Суперлига
Футбол
Формат Суперлиги: две группы по 10 команд, 4 лучших из каждой выходят в четвертьфиналы
#Суперлига
Футбол
12 клубов объявили о создании Суперлиги
#Суперлига