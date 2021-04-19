Бавария
Суперлига
Футбол
Поделиться:
Комментарии:
0
#Бавария #Суперлига #Футбол

«Бавария» официально выступила против Суперлиги

19 апреля, 19:20

Клуб разместил на своем сайте заявление гендиректора Карла-Хайнца Румменигге. Главное из него:

«Бавария» не принимала участие в планировании Суперлиги. Мы уверены, что текущая статичность в футболе гарантирует серьезный фундамент. «Бавария» приветствует реформы Лиги чемпионов, так как мы верим, что это будет правильным шагом для развития европейского футбола. Модифицированный отборочный этап сделает турнир более захватывающим и эмоциональным».  

Я не думаю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, возникших из-за коронавируса. Более того, все клубы в Европе должны солидарно работать над обеспечением рациональности в структуре затрат, особенно зарплат футболистов и гонораров агентов по отношению к доходам». 

Ранее 12 клубов объявили о создании Суперлиги. УЕФА выступает резко против.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Война УЕФА и топ-клубов уже не шутка. Суперлига будет, глава – Перес, а чиновники угрожают всем баном
Суперлига против УЕФА. Главное и коротко
Важное про деньги за Суперлигу. Простой участник получит в разы больше победителя ЛЧ, доход получат даже клубы вне лиги
Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами
«Проект отвратителен и бесчестен. Боритесь против!» Как игроки и тренеры реагируют на создание Суперлиги
«Мои дети через 30 лет будут называть Месси фермером». Лучшие шутки и реакции на Суперлигу
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Бавария
#Суперлига
#Футбол