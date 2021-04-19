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#Суперлига #Футбол

Суперлига против УЕФА. Главное и коротко

19 апреля, 17:25

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Вы уже знаете, что 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги, а УЕФА активно выступает против. Информации много, и она постоянно обновляется.

Здесь – наиболее кратко, о чем нужно знать.

⚔️ Из 12 клубов-основателей половина – английские: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм». По три итальянских и испанских: «Милан», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона», «Реал».

⚔️ Председатель турнира – президент «Реала» Флорентино Перес, заместители – Андреа Аньелли («Ювентус»), Джоэл Глейзер («МЮ»). Аньелли ушел из исполкома УЕФА.

⚔️ В планах – стартовать уже в августе 2021-го.

⚔️ Формат: 20 участников (пока есть 12), по десять в каждой группе. Первые три выходят в четвертьфиналы, четвертые и пятые – разыгрывают оставшиеся два места. Далее полуфиналы и финал.

⚔️ Организаторы Суперлиги хотят оставить клубы в своих чемпионатах, УЕФА грозит исключением, а еще – запретом для игроков из Суперлиги выступать за сборные (Чеферин подтвердил).

Как сборные пострадают без игроков Суперлиги, которых не пустят на Евро

⚔️ «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «ПСЖ» и «Порту» отказались играть в Суперлиге. Позже к ним присоединились «Аякс» и «Севилья».

⚔️ Финансировать Суперлигу будет американский банк JP Morgan. Кто такие – ниже:

Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами

⚔️ Выплаты солидарности за начальный период существования превысят 10 миллиардов евро, клубы-основатели получат единовременную выплату в 3,5 миллиарда евро. Причем деньги получат даже клубы не из Суперлиги. Далее – тут:

Важное про деньги за Суперлигу. Простой участник получит в разы больше победителя ЛЧ, доход получат даже клубы вне лиги

⚔️ Создание Суперлиги критикуют действующие игроки, не играющие за 12 клубов-основателей: Озил, Подольски, Эррера, Ловрен. Но против нее высказался и игрок «МЮ» Фернандеш. А еще – тренер «Баварии» Флик.

«Проект отвратителен и бесчестен. Боритесь против!» Как игроки и тренеры реагируют на создание Суперлиги

⚔️ Топ-5 лиги официально высказались против Суперлиги. В Италии три клуба, включая «Аталанту», призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А.

Первый матч АПЛ после объявления о Суперлиге. Фанаты «Ливерпуля» пели о деньгах и жгли клубные футболки, а над полем летал баннер

⚔️ Член исполкома УЕФА Йеспер Меллер сказал, что «Челси»«Реал» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из полуфиналов Лиги чемпионов. Решение будет принято в пятницу, 23 апреля.

Зачем Перес затеял Суперлигу, если «Реал» и так выиграл три ЛЧ за пять лет. Ему мало денег? Он в кризисе? Или просто идейный?

⚔️ УЕФА изменит формат Лиги чемпионов в 2024 году – одна лига вместо групп, 36 клубов вместо 32.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: imageBROKER.com / Keystone Press Agency / www.imago-images.de / Global Look Press
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