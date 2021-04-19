Суперлига против УЕФА. Главное и коротко
Материал обновляется
Вы уже знаете, что 12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги, а УЕФА активно выступает против. Информации много, и она постоянно обновляется.
Здесь – наиболее кратко, о чем нужно знать.
⚔️ Из 12 клубов-основателей половина – английские: «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм». По три итальянских и испанских: «Милан», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Барселона», «Реал».
⚔️ Председатель турнира – президент «Реала» Флорентино Перес, заместители – Андреа Аньелли («Ювентус»), Джоэл Глейзер («МЮ»). Аньелли ушел из исполкома УЕФА.
⚔️ В планах – стартовать уже в августе 2021-го.
⚔️ Формат: 20 участников (пока есть 12), по десять в каждой группе. Первые три выходят в четвертьфиналы, четвертые и пятые – разыгрывают оставшиеся два места. Далее полуфиналы и финал.
⚔️ Организаторы Суперлиги хотят оставить клубы в своих чемпионатах, УЕФА грозит исключением, а еще – запретом для игроков из Суперлиги выступать за сборные (Чеферин подтвердил).
Как сборные пострадают без игроков Суперлиги, которых не пустят на Евро
⚔️ «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «ПСЖ» и «Порту» отказались играть в Суперлиге. Позже к ним присоединились «Аякс» и «Севилья».
⚔️ Финансировать Суперлигу будет американский банк JP Morgan. Кто такие – ниже:
Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами
⚔️ Выплаты солидарности за начальный период существования превысят 10 миллиардов евро, клубы-основатели получат единовременную выплату в 3,5 миллиарда евро. Причем деньги получат даже клубы не из Суперлиги. Далее – тут:
Важное про деньги за Суперлигу. Простой участник получит в разы больше победителя ЛЧ, доход получат даже клубы вне лиги
⚔️ Создание Суперлиги критикуют действующие игроки, не играющие за 12 клубов-основателей: Озил, Подольски, Эррера, Ловрен. Но против нее высказался и игрок «МЮ» Фернандеш. А еще – тренер «Баварии» Флик.
«Проект отвратителен и бесчестен. Боритесь против!» Как игроки и тренеры реагируют на создание Суперлиги
⚔️ Топ-5 лиги официально высказались против Суперлиги. В Италии три клуба, включая «Аталанту», призвали исключить «Ювентус», «Милан» и «Интер» из Серии А.
Первый матч АПЛ после объявления о Суперлиге. Фанаты «Ливерпуля» пели о деньгах и жгли клубные футболки, а над полем летал баннер
⚔️ Член исполкома УЕФА Йеспер Меллер сказал, что «Челси», «Реал» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из полуфиналов Лиги чемпионов. Решение будет принято в пятницу, 23 апреля.
Зачем Перес затеял Суперлигу, если «Реал» и так выиграл три ЛЧ за пять лет. Ему мало денег? Он в кризисе? Или просто идейный?
⚔️ УЕФА изменит формат Лиги чемпионов в 2024 году – одна лига вместо групп, 36 клубов вместо 32.