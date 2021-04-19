Суперлига против УЕФА. Главное и коротко

⚔️ В планах – стартовать уже в августе 2021-го.

⚔️ Формат: 20 участников (пока есть 12), по десять в каждой группе. Первые три выходят в четвертьфиналы, четвертые и пятые – разыгрывают оставшиеся два места. Далее полуфиналы и финал.

⚔️ Организаторы Суперлиги хотят оставить клубы в своих чемпионатах, УЕФА грозит исключением, а еще – запретом для игроков из Суперлиги выступать за сборные (Чеферин подтвердил).

Как сборные пострадают без игроков Суперлиги, которых не пустят на Евро

⚔️ «Бавария», «Боруссия» Дортмунд, «ПСЖ» и «Порту» отказались играть в Суперлиге. Позже к ним присоединились «Аякс» и «Севилья».

⚔️ Финансировать Суперлигу будет американский банк JP Morgan. Кто такие – ниже:

Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами

⚔️ Выплаты солидарности за начальный период существования превысят 10 миллиардов евро, клубы-основатели получат единовременную выплату в 3,5 миллиарда евро. Причем деньги получат даже клубы не из Суперлиги. Далее – тут:

Важное про деньги за Суперлигу. Простой участник получит в разы больше победителя ЛЧ, доход получат даже клубы вне лиги

⚔️ Создание Суперлиги критикуют действующие игроки, не играющие за 12 клубов-основателей: Озил, Подольски, Эррера, Ловрен. Но против нее высказался и игрок «МЮ» Фернандеш. А еще – тренер «Баварии» Флик.

«Проект отвратителен и бесчестен. Боритесь против!» Как игроки и тренеры реагируют на создание Суперлиги