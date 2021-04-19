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#Суперлига #Футбол #Порту

Наряду с «Боруссией», «Баварией» и «ПСЖ» от участия в Суперлиге отказался «Порту»

19 апреля, 14:58

12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. УЕФА резко критикует инициативу. К отказавшимся участвовать в Суперлиге дортмундской «Боруссии», «Баварии» и «ПСЖ» добавился португальский «Порту».

Высказывание президента «Порту» Пинту да Кошты цитируетA Bola:

«Мы не можем участвовать ни в чем, что противоречит правилам Европейского Союза и УЕФА. Нас это не беспокоит. Мы находимся в Лиге чемпионов и надеемся оставаться там еще много лет».

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