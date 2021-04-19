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УЕФА забанит клубы и игроков, которые участвуют в Суперлиге
14 минут назад
Официально: Суперлига появилась. Главные новости к этому часу:
12 клубов объявили о создании Суперлиги
Формат Суперлиги: две группы по 10 команд, 4 лучших из каждой выходят в четвертьфиналы
А вот реакция УЕФА. Полный текст здесь. По пунктам:
- УЕФА заручился поддержкой АПЛ, ФА, Королевской Федерации футбола Испании, Примеры, итальянской Федерации футбола и Серией А. Все пришли к одному выводу – наказать команды, участвующие в Суперлиге.
- Вместе с этой группой протестует и ФИФА, но она придерживается пока что нейтральной позиции.
- Санкции: клубам из Суперлиги будет запрещено играть на национальных и европейских турнирах. Игроки, возможно, не смогут играть за сборные.
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