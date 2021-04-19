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#Суперлига #Футбол #УЕФА #ФИФА

УЕФА забанит клубы и игроков, которые участвуют в Суперлиге

14 минут назад

Официально: Суперлига появилась. Главные новости к этому часу:

12 клубов объявили о создании Суперлиги

Формат Суперлиги: две группы по 10 команд, 4 лучших из каждой выходят в четвертьфиналы

А вот реакция УЕФА. Полный текст здесь. По пунктам:

  • УЕФА заручился поддержкой АПЛ, ФА, Королевской Федерации футбола Испании, Примеры, итальянской Федерации футбола и Серией А. Все пришли к одному выводу – наказать команды, участвующие в Суперлиге.
  • Вместе с этой группой протестует и ФИФА, но она придерживается пока что нейтральной позиции.
  • Санкции: клубам из Суперлиги будет запрещено играть на национальных и европейских турнирах. Игроки, возможно, не смогут играть за сборные.
Источник:
официальный сайт УЕФА
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