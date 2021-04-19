УЕФА забанит клубы и игроков, которые участвуют в Суперлиге

Официально: Суперлига появилась. Главные новости к этому часу:

12 клубов объявили о создании Суперлиги

Формат Суперлиги: две группы по 10 команд, 4 лучших из каждой выходят в четвертьфиналы

А вот реакция УЕФА. Полный текст здесь. По пунктам: