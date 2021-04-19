Суперлига
Футбол
Формат Суперлиги: две группы по 10 команд, 4 лучших из каждой выходят в четвертьфиналы
25 минут назад
12 клубов объявили о создании Суперлиги. Полный список команд, участвующих в новом турнире, вы можете увидеть здесь.
Формат Суперлиги такой:
- Сейчас есть 12 команд. Еще 3 присоединятся в августе.
- Суперлига начнется, когда это будет возможно.
- Матчи будут проходить, руководить Суперлигой будут клубы-основатели.
- Будет две группы по 10 команд. Игры будут дома и на выезде.
- Три лучших команды из каждой группы по итогам турнира выходят в четвертьфинал. 5-6 играют за еще одну путевку.
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