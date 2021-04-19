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#Суперлига #Футбол

Формат Суперлиги: две группы по 10 команд, 4 лучших из каждой выходят в четвертьфиналы

25 минут назад

12 клубов объявили о создании Суперлиги. Полный список команд, участвующих в новом турнире, вы можете увидеть здесь.

Формат Суперлиги такой:

  • Сейчас есть 12 команд. Еще 3 присоединятся в августе.
  • Суперлига начнется, когда это будет возможно.
  • Матчи будут проходить, руководить Суперлигой будут клубы-основатели.
  • Будет две группы по 10 команд. Игры будут дома и на выезде.
  • Три лучших команды из каждой группы по итогам турнира выходят в четвертьфинал. 5-6 играют за еще одну путевку.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
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