Война УЕФА и топ-клубов уже не шутка. Суперлига будет, глава – Перес, а чиновники угрожают всем баном
Что известно по созданию Суперлиги?
Эта часть основана на инсайдах. Они не гарантируют достоверность, информация из них определяется степенью вашего доверия к источнику.
• New York Times (самое популярное и влиятельное медиа Америки, которое входит в тему спорта только по проверенным исключительным поводам) выдал много информации по Суперлиге.
Первое – за создание Суперлиги выступили «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер».
Второе – «Бавария» и «ПСЖ» тоже получали приглашение. «Бавария», как и все немецкие клубы, отказалась. «ПСЖ» вроде пока думает, но Лига 1 против.
• Daily Mail (один из главных английских таблоидов) подозрительно осведомлен о существовании Суперлиги. Он пишет, что лигу профинансирует американский банк JP Morgan. Президент «Реала» Флорентино Перес – президент. Его заместитями будут Джон Генри из «Ливерпуля», Джоел Глейзер из «Манчестер Юнайтед» и Стэн Кронке из «Арсенала» (все – президенты и владельцы своих клубов).
Еще инфа – что Суперлига будет состоять из 18 команд.
• ESPN (очень надежный источник): начало запланировано на сезон-2023/24. Общий фонд – 4,3 млрд фунтов. Каждая команда-участница получит по 350 млн фунтов. Суперлига будет состоять из 20 команд. 15 – постоянные участники, 5 будут бороться за сохранение мест в лиге.
ESPN также пишет, что УЕФА в понедельник (19 апреля) ответит на заявление о создании Суперлиги реформами в Лиге чемпионов. Источник предполагает, что произойдет увеличение числа участников.
• Reuters (тоже сильный источник) писал, что у Суперлиги будет несколько богатых вещателей: DAZN, Corriere dello Sport и другие. DAZN опроверг это.
• BBC (надежно): клубы, связанные с Суперлигой, проигнорировали экстренное собрание Ассоциации европейских клубов.
Кажется, ради создания Суперлиги босс «Ювентуса» наплевал на дружбу с президентом УЕФА
Флорентино Перес давно продвигает идею Суперлиги. В 2018-м он говорил: «Это не мечта, это реальность, которая исполнится в ближайшие пару лет». Слова из 2019-го: «Я не работаю все свободное время над созданием Суперлиги. Но могу сказать, что мы с некоторыми клубами обсуждали ее создание. Это серьезные клубы, мы все настроены положительно».
Слова Переса из 2020-го: «Пандемия отложила планы. Но Суперлига – одно из немногих решений, способных спасти экономику команд».
Сейчас El Confeditial пишет, что Перес ищет нечто грандиозное, чтобы продлить свой президентский срок в «Реале», который заканчивается в 2025-м. Трансферы топовых команд – второстепенное решение. Создание и участие в Суперлиге – главная его миссия. И здесь он готов даже пойти на конфликт с президентом УЕФА Александером Чеферином.
Times пишет, что главный союзник Переса в этой идее – президент «Ювентуса» Андреа Аньелли. И это нелогично: Аньелли давно дружит с Чеферином. Они вместе с семьями проводили отпуска. Аньелли сделал Чеферина крестным отцом своей дочери. Но корреспондент Times Тарик Панджа, следивший за историей Суперлиги с середины десятых, писал:
«Аньелли дружил с Чеферином. Но он давно мечтал о создании Суперлиги. Чеферин был против, и Аньелли ради мечты наплевал на их дружбу. Это был удар ножом в спину».
УЕФА осуждает клубы, которые создают Суперлигу, и грозит им серьезными санкциями
До этого Чеферин и другие представители УЕФА отшучивались на тему Суперлиги и называли идею бредом. Но сейчас УЕФА выступил с официальным заявлением. Полный текст – здесь. Если кратко: УЕФА грозит серьезными санкциями – вплоть до дисквалификации клубов из всех соревнований. Футболисты, участвующие в Суперлиге, возможно, потеряют места в сборных.
Против выступила АПЛ: «Суперлига Европы подорвет привлекательность самой игры и окажет глубокое разрушительное воздействие на ближайшие и долгосрочные перспективы Премьер-лиги и входящих в нее клубов, а также всех тех, кто зависит от нашего финансирования. Мы будем работать с болельщиками, Федерацией футбола Англии, а также с другими заинтересованными сторонами в стране и за рубежом, чтобы защитить целостность и перспективы английского футбола».
Федерация футбола Франции заявила: «Федерация футбола Франции и Профессиональная футбольная лига выступают против любого проекта Суперлиги Европы. Мы вместе с УЕФА твердо выступаем против проекта, который угрожает всей пирамиде европейского футбола».
Против Суперлиги высказались президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, директор Бундеслиги Кристиан Зайферт.