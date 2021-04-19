Война УЕФА и топ-клубов уже не шутка. Суперлига будет, глава – Перес, а чиновники угрожают всем баном

Что известно по созданию Суперлиги?

Эта часть основана на инсайдах. Они не гарантируют достоверность, информация из них определяется степенью вашего доверия к источнику.

• New York Times (самое популярное и влиятельное медиа Америки, которое входит в тему спорта только по проверенным исключительным поводам) выдал много информации по Суперлиге.

Первое – за создание Суперлиги выступили «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Ювентус», «Милан» и «Интер».

Второе – «Бавария» и «ПСЖ» тоже получали приглашение. «Бавария», как и все немецкие клубы, отказалась. «ПСЖ» вроде пока думает, но Лига 1 против.

• Daily Mail (один из главных английских таблоидов) подозрительно осведомлен о существовании Суперлиги. Он пишет, что лигу профинансирует американский банк JP Morgan. Президент «Реала» Флорентино Перес – президент. Его заместитями будут Джон Генри из «Ливерпуля», Джоел Глейзер из «Манчестер Юнайтед» и Стэн Кронке из «Арсенала» (все – президенты и владельцы своих клубов).

Еще инфа – что Суперлига будет состоять из 18 команд.