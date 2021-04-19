Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами
12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. УЕФА выступает резко против.
- На сайте Суперлиги указано, что клубы-основатели получат единовременную выплату на сумму 3,5 миллиарда евро для поддержки планов инвестиций и компенсации последствий пандемии коронавируса.
- Эту сумму подтвердил и «Ювентус»: «После запуска Суперлиги и продажи медиаправ ожидается, что клубы-учредители получат общий взнос в размере примерно 3,5 миллиарда евро».
Известен один партнер Суперлиги – испанская компания Key Capital Partners, которая работает со стартапами. Она совместно с Флорентино Пересом пригласила около 20 клубов обсудить перспективы турнира.
Но главное внимание к другому крупному инвестору.
Около пяти миллиардов долларов готов вложить американский банк JP Morgan (по другим данным – шесть). О его желании медиа писали еще осенью 2020-го. Сделав крупные инвестиции, банк надеется окупить их при помощи доходов от прав на телетрансляции.
JP Morgan Chase – это американский финансовый холдинг, объединивший несколько крупных банков США.
- Он входит в четверку главных банков США.
- Размер активов достигает 2,4 триллиона долларов.
- Компания работает более чем в 60 странах.
- Общее количество – более 250 тысяч.
- В первом квартале 2021 года зафиксировано снижение чистой прибыли на 19%. Выручка уменьшилась на 8%.
Что известно о связи компании и спорта:
- Известно, что компания состоит в партнерских отношениях с хоккейным клубом «Тампа-Бэй», бейсбольной командой «Аризона» и футбольным «Далласом».
- Центр «Мэдисон-сквер-гарден», где играют клубы НХЛ и НБА из Нью-Йорка, в 2010-м заключил партнерское соглашение с JP Morgan.
- В 2017 году холдинг получил награду Sports Business Awards как лучший спортивный спонсор года.
- В 2019-м домашней ареной «Голден Стэйт» стал «Чейз Центр» – это крупнейшая сделка истории США, связанная с неймингом стадиона (условия – около 300 миллионов долларов на 20 лет).
- В январе 2020-го было подписано соглашение с баскетбольным клубом НБА «Атланта».
Также более 40 лет существует J.P. Morgan Corporate Challenge, чем особенно гордится компания. Это комплекс мероприятий по проведению забегов на пять километров среди сотрудников местных предприятий и организаций. В 1977 году в забеге приняли 200 человек из 50 компаний, спустя ровно 40 лет компаний было задействовано уже более семи тысяч, а участников – более 240 тысяч. Причем забеги проводились в разных городах и на разных континентах – в США, Германии, Англии, Китае, Сингапуре, ЮАР и Австралии.
В 2020-м из-за пандемии коронавируса гонка должна была пройти виртуально – участники должны были зафиксировать свои результаты с помощью приложения, но оно так и не было готово к сроку, а когда все же было выпущено – работало неправильно. И все же управляющий директор компании по спорту и развлечениям Фрэнк Накано восхищен: «Это почти беспрецедентный случай, когда партнерство в области спортивного маркетинга процветает так долго».
В одном из интервью Накано ответил на вопрос, какой самый ценный совет он получил. «Его мне дал бывший начальник, у которого был аналитический взгляд к спонсорству. Он сказал, что мы никогда не избавимся от эмоций, но оно должно быть ближе к науке, чем к искусству. В спонсорстве мы не хотели быть известны, как компания, которая ходит на игры и модные представления. Мы должны смотреть взглядом клиента: как спонсорство увеличивает доход, как оно объединяет людей, как укрепляет бренд. И что наиболее важно – как мы это можем подтвердить».
Участие JP Morgan в проекте – уже не слух. Агентство Reuters сообщило, что представитель компании подтвердил ее участие в электронном письме.