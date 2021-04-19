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#Суперлига #Футбол

Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами

19 апреля, 13:44

imago stock&people / Global Look Press

12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. УЕФА выступает резко против.

  • На сайте Суперлиги указано, что клубы-основатели получат единовременную выплату на сумму 3,5 миллиарда евро для поддержки планов инвестиций и компенсации последствий пандемии коронавируса.
  • Эту сумму подтвердил и «Ювентус»: «После запуска Суперлиги и продажи медиаправ ожидается, что клубы-учредители получат общий взнос в размере примерно 3,5 миллиарда евро».

Известен один партнер Суперлиги – испанская компания Key Capital Partners, которая работает со стартапами. Она совместно с Флорентино Пересом пригласила около 20 клубов обсудить перспективы турнира.

Но главное внимание к другому крупному инвестору.

ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Около пяти миллиардов долларов готов вложить американский банк JP Morgan (по другим данным – шесть). О его желании медиа писали еще осенью 2020-го. Сделав крупные инвестиции, банк надеется окупить их при помощи доходов от прав на телетрансляции.

JP Morgan Chase – это американский финансовый холдинг, объединивший несколько крупных банков США.

  • Он входит в четверку главных банков США.
  • Размер активов достигает 2,4 триллиона долларов.
  • Компания работает более чем в 60 странах.
  • Общее количество – более 250 тысяч.
  • В первом квартале 2021 года зафиксировано снижение чистой прибыли на 19%. Выручка уменьшилась на 8%.

Что известно о связи компании и спорта:

  • Известно, что компания состоит в партнерских отношениях с хоккейным клубом «Тампа-Бэй», бейсбольной командой «Аризона» и футбольным «Далласом».
  • Центр «Мэдисон-сквер-гарден», где играют клубы НХЛ и НБА из Нью-Йорка, в 2010-м заключил партнерское соглашение с JP Morgan.
  • В 2017 году холдинг получил награду Sports Business Awards как лучший спортивный спонсор года.
  • В 2019-м домашней ареной «Голден Стэйт» стал «Чейз Центр» – это крупнейшая сделка истории США, связанная с неймингом стадиона (условия – около 300 миллионов долларов на 20 лет).
  • В январе 2020-го было подписано соглашение с баскетбольным клубом НБА «Атланта».

Сайт «Чейз Центра»

Также более 40 лет существует J.P. Morgan Corporate Challenge, чем особенно гордится компания. Это комплекс мероприятий по проведению забегов на пять километров среди сотрудников местных предприятий и организаций. В 1977 году в забеге приняли 200 человек из 50 компаний, спустя ровно 40 лет компаний было задействовано уже более семи тысяч, а участников – более 240 тысяч. Причем забеги проводились в разных городах и на разных континентах – в США, Германии, Англии, Китае, Сингапуре, ЮАР и Австралии.

В 2020-м из-за пандемии коронавируса гонка должна была пройти виртуально – участники должны были зафиксировать свои результаты с помощью приложения, но оно так и не было готово к сроку, а когда все же было выпущено – работало неправильно. И все же управляющий директор компании по спорту и развлечениям Фрэнк Накано восхищен: «Это почти беспрецедентный случай, когда партнерство в области спортивного маркетинга процветает так долго».

В одном из интервью Накано ответил на вопрос, какой самый ценный совет он получил. «Его мне дал бывший начальник, у которого был аналитический взгляд к спонсорству. Он сказал, что мы никогда не избавимся от эмоций, но оно должно быть ближе к науке, чем к искусству. В спонсорстве мы не хотели быть известны, как компания, которая ходит на игры и модные представления. Мы должны смотреть взглядом клиента: как спонсорство увеличивает доход, как оно объединяет людей, как укрепляет бренд. И что наиболее важно – как мы это можем подтвердить».

Участие JP Morgan в проекте – уже не слух. Агентство Reuters сообщило, что представитель компании подтвердил ее участие в электронном письме.

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