Что за банк дает деньги на Суперлигу. Его именем названа арена «Голден Стэйт», он партнерствует с крупными клубами

Также более 40 лет существует J.P. Morgan Corporate Challenge, чем особенно гордится компания. Это комплекс мероприятий по проведению забегов на пять километров среди сотрудников местных предприятий и организаций. В 1977 году в забеге приняли 200 человек из 50 компаний, спустя ровно 40 лет компаний было задействовано уже более семи тысяч, а участников – более 240 тысяч. Причем забеги проводились в разных городах и на разных континентах – в США, Германии, Англии, Китае, Сингапуре, ЮАР и Австралии.

В 2020-м из-за пандемии коронавируса гонка должна была пройти виртуально – участники должны были зафиксировать свои результаты с помощью приложения, но оно так и не было готово к сроку, а когда все же было выпущено – работало неправильно. И все же управляющий директор компании по спорту и развлечениям Фрэнк Накано восхищен: «Это почти беспрецедентный случай, когда партнерство в области спортивного маркетинга процветает так долго».

В одном из интервью Накано ответил на вопрос, какой самый ценный совет он получил. «Его мне дал бывший начальник, у которого был аналитический взгляд к спонсорству. Он сказал, что мы никогда не избавимся от эмоций, но оно должно быть ближе к науке, чем к искусству. В спонсорстве мы не хотели быть известны, как компания, которая ходит на игры и модные представления. Мы должны смотреть взглядом клиента: как спонсорство увеличивает доход, как оно объединяет людей, как укрепляет бренд. И что наиболее важно – как мы это можем подтвердить».

Участие JP Morgan в проекте – уже не слух. Агентство Reuters сообщило, что представитель компании подтвердил ее участие в электронном письме.