В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!
Клуб четвертой лиги Англии «Гримсби Таун» отреагировал на анонс создания Суперлиги. Он предложил всем фанатов английских клубов, которые туда собрались («Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль»), обменять клубные футболки на форму «Гримсби».
Сдать футболку (ей должно быть не больше трех лет) можно в любой день с 10 до 16 дня. Все футболки топ-команд будут переданы молодежным и гуманитарным проектам в Африке.
И люди действительно сдают форму.
Акция «Гримсби» отражает настроения многих болельщиков клубов АПЛ. Недовольство уже закипает.
Фанаты «Ливерпуля» просят руководство снять баннеры с главной фанатской трибуны. И вывешивают плакаты перед стадионом против Суперлиги.
Свою акцию протеста у «Стэмфорд Бридж» анонсировали фанаты «Челси».
Самое главное – недовольны вообще все. И маленькие клубы, которые рискуют не получить прибыльные матчи с грандами в Кубке, и сами топы. Вот характерные заявления фанатских групп клубов, которые сейчас значатся как участники Суперлиги:
😡 «Манчестер Сити»: «Мы категорически против Суперлиги. Это соревнование без спортивных достоинств. И, видимо, мотивировано жадностью. Мы с другими фанатскими группами будем бороться вместе, чтобы нас услышали».
😡 «Ливерпуль»: «Неловко. Мы потрясены и полностью против Суперлиги. Футбол – наш, а не их. Клуб – наш, а не их».
😡 «Тоттенхэм»: «Совет клуба предал историю и магию «Тоттенхэма». Мы всегда старались сохранить прагматичную позицию даже в сложных ситуациях. Нынешнее руководство готово рискнуть репутацией клуба ради оппортунистической жадной погони».
😡 «Манчестер Юнайтед»: «Суперлига, основанная на самостоятельно отобранных богатых клубах, идет против всего футбола. Призываем «Манчестер Юнайтед» и другие клубы отказаться от создания Суперлиги».
😡 «Челси»: «Все футбольные болельщики пострадали от предательства. Решение о вхождение в Суперлигу принято без учета мнения лояльных болельщиков. Это непростительно. Хватит!»
😡 «Арсенал»: «Мы хотим видеть команду в турнирах, где есть конкурентный баланс. Решение принято без консультаций и диалогов с болельщиками. Призываем всех болельщиков бороться».