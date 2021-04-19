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#Суперлига #Футбол #Ливерпуль #Арсенал #Манчестер Сити #Манчестер Юнайтед #Тоттенхэм #Челси

В Англии клуб четвертой лиги бесплатно обменяет футболки клубов Суперлиги на свои. И люди меняют!

19 апреля, 18:50

Клуб четвертой лиги Англии «Гримсби Таун» отреагировал на анонс создания Суперлиги. Он предложил всем фанатов английских клубов, которые туда собрались («Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити»,  «Челси», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль»), обменять клубные футболки на форму «Гримсби».

Сдать футболку (ей должно быть не больше трех лет) можно в любой день с 10 до 16 дня. Все футболки топ-команд будут переданы молодежным и гуманитарным проектам в Африке. 

И люди действительно сдают форму.

Акция «Гримсби» отражает настроения многих болельщиков клубов АПЛ. Недовольство уже закипает.

Фанаты «Ливерпуля» просят руководство снять баннеры с главной фанатской трибуны. И вывешивают плакаты перед стадионом против Суперлиги.

Свою акцию протеста у «Стэмфорд Бридж» анонсировали фанаты «Челси».

Самое главное – недовольны вообще все. И маленькие клубы, которые рискуют не получить прибыльные матчи с грандами в Кубке, и сами топы. Вот характерные заявления фанатских групп клубов, которые сейчас значатся как участники Суперлиги:

😡 «Манчестер Сити»: «Мы категорически против Суперлиги. Это соревнование без спортивных достоинств. И, видимо, мотивировано жадностью. Мы с другими фанатскими группами будем бороться вместе, чтобы нас услышали».

😡 «Ливерпуль»: «Неловко. Мы потрясены и полностью против Суперлиги. Футбол – наш, а не их. Клуб – наш, а не их».

😡 «Тоттенхэм»: «Совет клуба предал историю и магию «Тоттенхэма». Мы всегда старались сохранить прагматичную позицию даже в сложных ситуациях. Нынешнее руководство готово рискнуть репутацией клуба ради оппортунистической жадной погони».

😡 «Манчестер Юнайтед»: «Суперлига, основанная на самостоятельно отобранных богатых клубах, идет против всего футбола. Призываем «Манчестер Юнайтед» и другие клубы отказаться от создания Суперлиги».

😡 «Челси»: «Все футбольные болельщики пострадали от предательства. Решение о вхождение в Суперлигу принято без учета мнения лояльных болельщиков. Это непростительно. Хватит!»

😡 «Арсенал»: «Мы хотим видеть команду в турнирах, где есть конкурентный баланс. Решение принято без консультаций и диалогов с болельщиками. Призываем всех болельщиков бороться».

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