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Месут Озил
Лукаш Подольски
Деян Ловрен
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#Суперлига #Футбол #Месут Озил #Деян Ловрен #Лукаш Подольски #Андер Эррера

«Проект отвратителен и бесчестен. Боритесь против!» Как игроки и тренеры реагируют на создание Суперлиги

3 часа назад

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12 европейских клубов объявили о создании Суперлиги. УЕФА резко критикует инициативу. 

Подборка цитат действующих футболистов и тренеров:

«Дети растут, мечтая выиграть кубок мира или ЛЧ, а не какую-то Суперлигу. Удовольствие от больших матчей в том, что они происходят раз-два в год, а не еженедельно»
Месут Озил («Фенербахче»)
«Проект отвратителен, бесчестен, и я недоволен тем, что в нем участвуют клубы, в которых я играл. Боритесь против него!»
Лукас Подольски («Антальяспор»)
«Я люблю футбол и не могу молчать. Я верю в улучшенную ЛЧ, а не идею богатых украсть то, что создавалось людьми – самый красивый вид спорта на планете»
Андер Эррера («ПСЖ»)
«В ближайшем будущем футбол окажется на грани тотального коллапса. Никто не думает об общей картине, только о финансах»
Деян Ловрен («Зенит»)
«Мечты нельзя купить»
Бруну Фернандеш («МЮ»)
«Это не принесет ничего хорошего европейскому футболу»
Ханс-Дитер Флик (тренер «Баварии»)
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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