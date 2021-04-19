Суперлига
Футбол
Андер Эррера
Месут Озил
Лукаш Подольски
Деян Ловрен
«Проект отвратителен и бесчестен. Боритесь против!» Как игроки и тренеры реагируют на создание Суперлиги
3 часа назад
«Дети растут, мечтая выиграть кубок мира или ЛЧ, а не какую-то Суперлигу. Удовольствие от больших матчей в том, что они происходят раз-два в год, а не еженедельно»
«Проект отвратителен, бесчестен, и я недоволен тем, что в нем участвуют клубы, в которых я играл. Боритесь против него!»
«Я люблю футбол и не могу молчать. Я верю в улучшенную ЛЧ, а не идею богатых украсть то, что создавалось людьми – самый красивый вид спорта на планете»
«В ближайшем будущем футбол окажется на грани тотального коллапса. Никто не думает об общей картине, только о финансах»
«Мечты нельзя купить»
«Это не принесет ничего хорошего европейскому футболу»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые