Лукаш Подольски

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Кудряшов в Турции теперь играет с Подольски. Их клуб в зоне вылета
#Лукаш Подольски
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«Проект отвратителен и бесчестен. Боритесь против!» Как игроки и тренеры реагируют на создание Суперлиги
#Суперлига
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