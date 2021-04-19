УЕФА запустит обновленную Лигу чемпионов в 2024 году – реформы одобрены

По данным Deutsche Welle УЕФА решился на изменения в Лиге чемпионов.

В основной сетке турнира будут участвовать 36 клубов вместо 32.

Для элитных клубов, не прошедших отбор, предусмотрены места.

Вместо разделения на группы будет одна лига.

В плей-офф попадут восемь лучших команд.

Каждый клуб гарантированно проведет десять матчей.