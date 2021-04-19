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#Лига чемпионов #Футбол #УЕФА

УЕФА запустит обновленную Лигу чемпионов в 2024 году – реформы одобрены

19 апреля, 14:15

По данным Deutsche Welle УЕФА решился на изменения в Лиге чемпионов.

  • В основной сетке турнира будут участвовать 36 клубов вместо 32.
  • Для элитных клубов, не прошедших отбор, предусмотрены места.
  • Вместо разделения на группы будет одна лига.
  • В плей-офф попадут восемь лучших команд.
  • Каждый клуб гарантированно проведет десять матчей.
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