Лига чемпионов
УЕФА
Футбол
УЕФА запустит обновленную Лигу чемпионов в 2024 году – реформы одобрены
19 апреля, 14:15
По данным Deutsche Welle УЕФА решился на изменения в Лиге чемпионов.
- В основной сетке турнира будут участвовать 36 клубов вместо 32.
- Для элитных клубов, не прошедших отбор, предусмотрены места.
- Вместо разделения на группы будет одна лига.
- В плей-офф попадут восемь лучших команд.
- Каждый клуб гарантированно проведет десять матчей.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые