«Главное слово – конкуренция». Де Брюйне отреагировал на новости о Суперлиге

Полузащитник «Ман Сити» Кевин Де Брюйне написал пост в твиттере, где отреагировал на последние новости о Суперлиге.

«Я приехал из маленького бельгийского городка, мечтал сыграть на высшем уровне. Я представлял лиги Бельгии, Германии и Англии. А также с гордостью представлял свою страну.

Работал и соревновался со всеми, пытаясь выиграть значимые трофеи. Главное слово – конкуренция.

Учитывая все события, которые произошли в последние несколько дней, возможно, это хороший момент для всех, чтобы собраться вместе и попытаться найти решение.

Мы знаем, что это большой бизнес. Знаю, что являюсь его частью. Но еще я остаюсь маленьким мальчиком, который просто любит играть в футбол.

Сейчас речь не идет о какой-то определенной сущности. Важен футбольный мир в целом. Давайте вдохновим следующее поколение футболистов и заставим фанатов помечтать».