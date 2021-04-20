Суперлига разваливается: три клуба уже вышли из проекта, «МЮ» увольняет босса

💣 «Манчестер Сити» официально выходит из Суперлиги

20 апреля, 23:20. Заявление Флорентино Переса.

Marca расписала выдержки из его интервью L'Equipe. Главное: «Ситуация серьезная. Все согласны продолжать проект и искать решение. Никто не находится под давлением.

Я убежден, что «Бавария» и «ПСЖ» присоединятся к нам, но мы еще не разговаривали с ними. Такие команды, как «Ланс», также смогут получить доступ к Суперлиге. Они смогут продавать своих игроков в лучшие клубы. Сейчас они так не могут из-за кризиса».

20 апреля, 22:20. Что надо знать:

📍 12 клубов-основателей собирают собрание для обсуждения закрытия проекта.

📍 «Челси» и «Манчестер Сити» уже готовят документы.

📍 TalkSPORT пишет, что Эд Вудворд уходит с поста председателя «МЮ». Причина – провал проекта Суперлиги. Информацию подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.

📍 Есть инсайд об уходе Андреа Аньелли. TalkSPORT ее дает, The Athletic – опровергает.

📍 Президент «Барселоны» Лапорта подтвердил, что решение клуба по Суперлиге зависит от членов клуба (socios). Если они поддержат, то команда останется в проекте.

📍 Фанаты «Челси» устроили протест и остановили клубный автобус. На разговор с ними вышел Петр Чех. Потом все праздновали, когда прочитали новости о выходе клуба из Суперлиги.