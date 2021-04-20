Суперлига разваливается: три клуба уже вышли из проекта, «МЮ» увольняет босса
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Суперлига существует два дня, но даже их хватило для остановки проекта. Пока все основано на инсайдах, но они идут от авторитетных источников со всей Европы. Поэтому мы доверяем им, а всю информацию перепроверяем и перерабатываем. В этом материале – главные факты о развале проекта Суперлиги. И все, что известно на конкретное время.
20 апреля. 23:50.
📍 «Манчестер Юнайтед» подтвердил уход Вудворда. Он уйдет с должности в конце 2021 года.
💣 «Манчестер Сити» официально выходит из Суперлиги
20 апреля, 23:20. Заявление Флорентино Переса.
Marca расписала выдержки из его интервью L'Equipe. Главное: «Ситуация серьезная. Все согласны продолжать проект и искать решение. Никто не находится под давлением.
Я убежден, что «Бавария» и «ПСЖ» присоединятся к нам, но мы еще не разговаривали с ними. Такие команды, как «Ланс», также смогут получить доступ к Суперлиге. Они смогут продавать своих игроков в лучшие клубы. Сейчас они так не могут из-за кризиса».
20 апреля, 22:20. Что надо знать:
📍 12 клубов-основателей собирают собрание для обсуждения закрытия проекта.
📍 «Челси» и «Манчестер Сити» уже готовят документы.
📍 TalkSPORT пишет, что Эд Вудворд уходит с поста председателя «МЮ». Причина – провал проекта Суперлиги. Информацию подтвердил инсайдер Фабрицио Романо.
📍 Есть инсайд об уходе Андреа Аньелли. TalkSPORT ее дает, The Athletic – опровергает.
📍 Президент «Барселоны» Лапорта подтвердил, что решение клуба по Суперлиге зависит от членов клуба (socios). Если они поддержат, то команда останется в проекте.
📍 Фанаты «Челси» устроили протест и остановили клубный автобус. На разговор с ними вышел Петр Чех. Потом все праздновали, когда прочитали новости о выходе клуба из Суперлиги.