«Манчестер Сити» официально выходит из Суперлиги

«Манчестер Сити» опубликовал заявление на официальном сайте, где рассказал о выходе из проекта Суперлиги.

Клуб пишет, что он включил механизмы действия по выходу из числа клубов-основателей турнира. До этого были инсайды о «Челси», который тоже готовит документы для ухода из проекта Суперлиги.

На все действия потребуется определенное время. Президент Суперлиги Флорентино Перес уже отреагировал. Он сказал, что не беспокоится из-за выхода клубов.

Перед этим игрок «Ман Сити» Кевин Де Брюйне опубликовал пост, где рассказал о мечтах и конкуренции.

«Главное слово – конкуренция». Де Брюйне отреагировал на новости о Суперлиге