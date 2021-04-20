Манчестер Сити
Суперлига
Футбол
«Манчестер Сити» официально выходит из Суперлиги
20 апреля, 23:31
«Манчестер Сити» опубликовал заявление на официальном сайте, где рассказал о выходе из проекта Суперлиги.
Клуб пишет, что он включил механизмы действия по выходу из числа клубов-основателей турнира. До этого были инсайды о «Челси», который тоже готовит документы для ухода из проекта Суперлиги.
На все действия потребуется определенное время. Президент Суперлиги Флорентино Перес уже отреагировал. Он сказал, что не беспокоится из-за выхода клубов.
Перед этим игрок «Ман Сити» Кевин Де Брюйне опубликовал пост, где рассказал о мечтах и конкуренции.
«Главное слово – конкуренция». Де Брюйне отреагировал на новости о Суперлиге
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