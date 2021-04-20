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#Суперлига #Футбол #Манчестер Сити #Челси

«Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы для выхода из Суперлиги

20 апреля, 21:33

Keystone Press Agency/Global Look Press

Мы на «Голе» не любим инсайды, но некоторые из них нельзя игнорировать. Поэтому собираем только проверенную информацию из нескольких источников.

«Челси» и «Манчестер Сити» входят в число 12 клубов-основателей Суперлиги. Они публиковали заявления на официальных сайтах, где писали об участии в турнире.

Журналист Мэтт Лоу пишет, что Роман Абрамович лично разрешил подготовку документов для выхода «Челси» из числа участников будущего турнира.

The Guardian еще раньше подтверждал, что именно «Челси» и «Манчестер Сити» сомневаются в перспективах Суперлиги. На это повлияли и протесты фанатов.

The Telegraph рассказывает, что «Манчестер Сити» откажется от участия в Суперлиги вслед за «Челси». Это тоже ссылка на информацию Мэтта Лоу.

Спортивный журналист Кейв Солкехол расписал в твиттере всю историю. Несколько фактов:

  1. «Челси» согласился на вступление в Суперлигу в последний момент.
  2. Теперь на позицию клуба влияет негативная реакция фанатов.
  3. Два клуба («Челси» и «Ман Сити») готовят документы для выхода из турнира.
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