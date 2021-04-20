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#Барселона #Суперлига #Футбол #Жоан Лапорта #Жозеп Бартомеу

«Барселона» очень странно зашла в Суперлигу. Прошлый президент записал ее перед уходом, а новый – только ругал проект

20 апреля, 12:24

Keystone Press Agency/Global Look Press

«Барселона» – один из клубов-основателей Суперлиги. Ее заявление на официальном сайте фактически не отличается от пресс-релизов других клубов. Зато не сочетается с ними история «Барсы», которая оказалась в Суперлиге на фоне перемен в руководстве. Решение о присоединении согласовывали сразу два президента. Один из них был против проекта.

В октябре 2020 года бывший президент Бартомеу уходил из «Барселоны». Когда Бартомеу прощался с клубом, то неожиданно рассказал о присоединении «Барсы» к Суперлиге. Объяснил это желанием обеспечить финансовую стабильность клуба. Долг «Барселоны» позже превысил миллиард евро. Потом вскрылся еще и громкий контракт Месси – крупнейшая сделка в спорте.

Перед этим появились первые инсайдерские новости, которые давали конкретику. Тогда Суперлига представлялась так: 16-18 команд, формат в виде лиги, 5 миллиардов евро финансирования. Глава испанской лиги Хавьер Тебас в ответ на новости от Бартомеу назвал Суперлигу слабым и призрачным проектом. И добавил, что это решение убьет «Барселону».

Лионель Месси еще не договорился с «Барселоной» о продлении действующего контракта.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Выборы в «Барселоне» откладывались до марта. Лапорта был основным кандидатом на победу. В предвыборном документе он рассказывал, что одна из целей – возвращение финансовой стабильности «Барселоны». Перед уходом Бартомеу не отрицал: решение о вступлении в Суперлигу нуждается в подтверждении нового правления.

Лапорта раздумывал над проектом в момент, когда еще даже не выиграл выборы. В январском интервью El Transistor он давал такие подробности: 18 команд и 800 миллионов евро, три года закрытой лиги, потом – введение повышения и понижения. «Мне нужно детальное объяснение перед принятием окончательного решения», – говорил Лапорта.

Мадридские СМИ сейчас вспоминают другое выступление Лапорты. Оно тоже происходило во время предвыборных интервью. Лапорта рассказывал COPE, что не обладает деталями об организации соревнования. Но там же говорил такое: «Думаю, что Суперлига представляет все минусы футбола. Все дело в деньгах, вы теряете сущность прекрасного спорта».

Лапорта никогда не говорил о достоинствах Суперлиги.

Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?

Жоан Лапорта

XinHua/Global Look Press

Уже перед мартовскими выборами Лапорта подтверждал в интервью Sport.es, что встречался с главными организаторами Суперлиги. Он уже открыто не выступал против проекта, а параллельно снова рассуждал о финансовой стабильности клуба. Все оправдательные материалы по поводу вступления «Барселоны» в Суперлигу сейчас несут одну идею – это финансовое спасение.

Важное про деньги за Суперлигу. Простой участник получит в разы больше победителя ЛЧ, доход получат даже клубы вне лиги

Фанатов «Барселоны» это не убеждает. Они выступают против решения о присоединении к Суперлиге. Когда «Барса» опубликовала пресс-релиз в твиттере, в комментарии полетели картинки с Кройффом. Они извинялись перед ним: «Нам жаль, мы вас подвели». Некоторые люди писали, что теперь им стыдно быть фанатами клуба.

Tribuna разбирала ситуацию, при которой члены клуба (socios) еще могут повлиять на решение по Суперлиге. Руководство «Барселоны» не консультировалось с ними по вступлению в Суперлигу – и это нормально по закону. Но теперь члены клуба могут набрать 10% голосов – тогда «Барса» соберет экстренное собрание Ассамблеи. Если наберутся еще 3%, поднимется конкретный вопрос.

«Барселона» точно вступала в Суперлигу не в последний момент. Испанские СМИ расписали примерное развитие событий. «Реал» и «Барселона» уже были членами Суперлиги перед заключительным заседанием. Тогда предложение о вступлении получил «Атлетико». Если бы «Атлетико» отказался, то приглашение в Суперлигу пришло бы «Севилье».

Формат Суперлиги: две группы по 10 команд, 4 лучших из каждой выходят в четвертьфиналы

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Автор:
Александр Плеханов
Автор, редактор, заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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