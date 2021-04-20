«Барселона» очень странно зашла в Суперлигу. Прошлый президент записал ее перед уходом, а новый – только ругал проект

«Барселона» – один из клубов-основателей Суперлиги. Ее заявление на официальном сайте фактически не отличается от пресс-релизов других клубов. Зато не сочетается с ними история «Барсы», которая оказалась в Суперлиге на фоне перемен в руководстве. Решение о присоединении согласовывали сразу два президента. Один из них был против проекта.

В октябре 2020 года бывший президент Бартомеу уходил из «Барселоны». Когда Бартомеу прощался с клубом, то неожиданно рассказал о присоединении «Барсы» к Суперлиге. Объяснил это желанием обеспечить финансовую стабильность клуба. Долг «Барселоны» позже превысил миллиард евро. Потом вскрылся еще и громкий контракт Месси – крупнейшая сделка в спорте.

Перед этим появились первые инсайдерские новости, которые давали конкретику. Тогда Суперлига представлялась так: 16-18 команд, формат в виде лиги, 5 миллиардов евро финансирования. Глава испанской лиги Хавьер Тебас в ответ на новости от Бартомеу назвал Суперлигу слабым и призрачным проектом. И добавил, что это решение убьет «Барселону».