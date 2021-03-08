Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?
Жоан Лапорта – снова президент «Барселоны». Клуб объявил об этом в ночь с 7 на 8 марта.
Как он победил?
За Жоаном Лапортой осталось больше половины голосов – 54,8. Убедительная победа над Виктором Фонтом и Тони Фрейшей
Что будет с Месси?
Лапорта говорил о хороших отношениях с Месси, что немаловажно – о полном доверии. «Он всегда мне говорил: «Все, что ты обещал, ты выполнил». Он знает, что мы выполним то, что предлагаем», – уверен Лапорта. Но финансово соревноваться с другими клубами «Барса» не станет. Притом Лапорта считает, что вопрос денег – далеко не главный в случае с Месси, поэтому они договорятся.
Желание Лапорты очевидно – Месси должен завершить карьеру в «Барселоне», к этому он и будет стремиться. Фонт тоже был за Месси, а Фрейша, напротив, не планировал вываливать на новый контракт много денег. Может, потому и получил на выборах всего 8,58%.
Что будет с Пике и другими ветеранами?
Месси – 33 года, но есть и другие возрастные игроки, которые много сделали для клуба. Альбе – 31, Бускетсу – 32, Пике – 34. Какое будущее ждет их?
Лапорта говорил и об этом. «Я сделаю все возможное, чтобы он закончил спортивную карьеру на самом верху, – сказал о Месси, подводя и к остальным. – То же касается других игроков из этого поколения: Бускетса, Пике, Альбы и так далее. Они должны выходить через парадную дверь, как Иньеста, Пуйоль и Хави».
Будет ли уволен Куман?
Суперкубок проигран, из Лиги чемпионов «Барса» вылетает. В решающих матчах она сильно буксует. Игра «Реалу» проиграна. Потери очков на ровном месте – с «Кадисом», «Алавесом», «Эйбаром».
С другой стороны, крутой камбэк в полуфинале Кубка, и теперь «Барса» сыграет в финале. А в чемпионате – мощная серия: 10 побед в 11 последних матчах, отставание от «Атлетико» теперь составляет всего три очка (правда, у него на игру меньше). Так что сезон пока рано считать потерянным.
Лапорта угадывал с тренерами – и с Райкардом, и с Гвардиолой получалось здорово. По Куману нет конкретики, но представитель штаба Лапорты Рафа Юсте опроверг переговоры с Микелем Артетой: «Мы с ним не разговаривали. Работа Кумана заслуживает похвалы, он поступает смело, делает ставку на воспитанников, и все это без президента»
Сам Лапорта рассуждал о феномене молодых немецких тренеров. Имен не назвал, но упомянул, что они могут работать по философии «Барсы». По Куману решение наверняка будет принято в конце сезона. Хотя, говоря об Артете, есть соблазн повторить историю с Гвардиолой, пригласив молодого тренера, который связан с «Барсой». Летом будет интересно.
У клуба крупные долги. Какой план?
1,2 миллиарда евро – вся сумма долга «Барселоны». Краткосрочный долг – 730 миллионов. Лапорта надеется найти дополнительно 250 миллионов при помощи привлечения внешних инвесторов (упоминается 35 позиций, где есть потенциал для спонсоров). Еще один шаг – выпуск облигаций для государства и фанатов, у их владельцев будет право влиять на принятие решений в клубе.
В феврале исполнительный директор Бундеслиги Кристиан Зайферт назвал топ-клубы Примеры плохо управляемыми машинами по сжиганию денег, указав, что они так и не смогли создать рабочую бизнес-модель. Очевидно, что ее создание – необходимость для штаба Лапорты.
Кроме того, «Барселона» уже давно планирует запустить проект Espai Barca по реконструкции всего клубного пространства (офисы, рестораны, магазины, музей), включая «Камп Ноу» и «Палау Блауграна». Все ради новых доходов.
Будет ли клуб усиливаться при Лапорте?
Даже с учетом гигантских долгов Лапорта говорит о трансферах: «Если команде летом понадобится усиление, то мы найдем средства на покупку игроков». Он говорит, что в 2003-м, когда становился президентом, были такие же проблемы, а сейчас есть инструменты для исправления.
Лапорта упоминает, что у него налажены отношения с ведущими агентами – Райолой, Мендешем, Захави. Это может помочь в осуществлении сделок. Кем конкретно «Барса» может усилиться – Лапорта не говорит. Пример известный: в том же 2003-м он пытался привезти Бекхэма из «МЮ», а тот уехал в «Реал». Хотя есть версия, что так клуб отвлекал «Реал» от возможной покупки Роналдиньо.
Что будет с академией?
В ноябре Marca цитировала Лапорту: «Ла Масию мы превратим в центр спортивного мастерства и будем еще больше улучшать академию. Это гарантия спортивной и экономической жизнеспособности клуба».
Он даже сказал так: «Ла Масия будет сопровождать игроков под слоганом You’ll Never Walk Alone». Академия останется важнейшим элементом. Лапорта помнит, как в прошлый раз при нем в команду успешно внедрялись молодые игроки.
За него голосовали еще и из-за воспоминаний?
В том числе. Президентом «Барселоны» он был семь лет – с 2003-го по 2010-й. Рискнул с приглашением Франка Райкарда, вложился в Роналдиньо, провел серьезную чистку состава, увеличил сезонную прибыль. «Барса» снова стала сильнейшей в Европе и мире.
Фактически Лапорта вытащил клуб и кризиса и перестроил его. Это то, что необходимо «Барселоне» и сейчас.