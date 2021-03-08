Лапорта – новый старый президент «Барселоны». Что будет дальше?

Как он победил?

За Жоаном Лапортой осталось больше половины голосов – 54,8. Убедительная победа над Виктором Фонтом и Тони Фрейшей

Что будет с Месси?

Лапорта говорил о хороших отношениях с Месси, что немаловажно – о полном доверии. «Он всегда мне говорил: «Все, что ты обещал, ты выполнил». Он знает, что мы выполним то, что предлагаем», – уверен Лапорта. Но финансово соревноваться с другими клубами «Барса» не станет. Притом Лапорта считает, что вопрос денег – далеко не главный в случае с Месси, поэтому они договорятся.

Желание Лапорты очевидно – Месси должен завершить карьеру в «Барселоне», к этому он и будет стремиться. Фонт тоже был за Месси, а Фрейша, напротив, не планировал вываливать на новый контракт много денег. Может, потому и получил на выборах всего 8,58%.

Что будет с Пике и другими ветеранами?

Месси – 33 года, но есть и другие возрастные игроки, которые много сделали для клуба. Альбе – 31, Бускетсу – 32, Пике – 34. Какое будущее ждет их?

Лапорта говорил и об этом. «Я сделаю все возможное, чтобы он закончил спортивную карьеру на самом верху, – сказал о Месси, подводя и к остальным. – То же касается других игроков из этого поколения: Бускетса, Пике, Альбы и так далее. Они должны выходить через парадную дверь, как Иньеста, Пуйоль и Хави».