Месси получил 555 млн за четыре года. Это крупнейший контракт в спорте, от которого страдает «Барса»

У «Барселоны» огромный долг, который постоянно увеличивается

El Mundo публиковала информацию о проблемах «Барселоны». Газета утверждала, что клуб находится на грани банкротства. Общий долг составляет более 1,1 миллиарда евро. Из них 730 миллионов – краткосрочные долги. «Барселона» должна 196 миллионов евро другим клубам по завершенным трансферам, 48 из них надо выплатить «Аяксу» за трансфер де Йонга.

Marca отвечала на вопросы по ситуации с деньгами. Суть в том, что летом «Барселона» уже не сможет подписывать дорогих игроков. Когда пройдут выборы президента, клуб вступит в борьбу с кризисом. «Барса» сосредоточится на приобретении футболистов с истекающими контрактами. Наверняка будет продажа одного или нескольких топ-игроков.

Новые кандидаты на пост президента «Барсы» и фанаты клуба перекладывают на Бартомеу всю вину за финансовый крах. Другая причина – коронавирус. Если бы не пандемия, некоторые финансовые вопросы можно было бы закрыть намного раньше. Сейчас «Барселона» будет работать над пересмотром всех планов по выплатам, которые еще можно поменять.

Контракт Лионеля Месси в такой ситуации – главный вопрос на ближайшее лето. Месси провел в «Барселоне» всю карьеру, но сейчас близок к реальному уходу из клуба. «ПСЖ» – главный претендент на подписание Месси. «Барселона» формально тоже готова его сохранить, но финансовое положение клуба этому не способствует.