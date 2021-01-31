Месси получил 555 млн за четыре года. Это крупнейший контракт в спорте, от которого страдает «Барса»
Главные детали из действующего контракта Месси
Испанская газета El Mundo опубликовала копию действующего контракта Лионеля Месси. «Фараоновский контракт Месси, разрушающий «Барселону» – так называется этот материал на официальном сайте El Mundo. Все приведенные цифры касаются соглашения, которое Месси подписал в ноябре 2017 года.
Основные детали контракта Месси:
- Общая сумма доходов Месси по четырехлетнему контракту – 555 237 619 евро. Большую часть этих денег (511 млн) он уже заработал. ESPN пишет, что это крупнейший контракт в спорте.
- 138 миллионов евро – выплата от «Барселоны» во время каждого из сезонов. К этой сумме добавляются бонусы. Контракт Месси действует еще пять месяцев.
- 115 миллионов евро – подписной бонус, который предусмотрен в контракте. Есть еще бонус за лояльность в виде 78 миллионов.
- Mundo Deportivo раскрыла и мелкие бонусы. По имиджевому контракту Месси полагается еще 43 миллиона. Есть доплаты за количество матчей и личные награды.
El Mundo следит за жизнью Месси и часто публикует важные новости о его карьере. Именно на El Mundo изначально появилась информация о пункте о выкупе в контракте Месси. Цифра в 700 миллионов евро была добавлена на случай, если «Барселона» войдет в каталонскую лигу. Этого не случилось, но «Барса» опиралась на этот пункт летом 2020-го. Чтобы Месси не ушел.
Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт уже прокомментировал информацию о контракте Месси: «Лео заработал все это, до последнего евро. Он не погубил нас. Даже наоборот. Это лучший игрок в истории. Мы хотим, чтобы он всегда оставался с нами». Напоминаем: Месси откладывает решение о новом контракте с «Барсой» до выборов президента клуба.
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Аргентинская газета Clarin подозревает, что «Барселона» уже знает о будущем уходе Месси из клуба. Поэтому такая информация о контракте резко всплыла. La Gazzeta dello Sport думает, что детали контракта Месси осложнят все переговоры по его контракту. Сказывается непростое финансовое положение «Барселоны».
Все главные испанские СМИ перепечатывают детали контракта Месси. Инсайдер Фабрицио Романо опубликовал у себя выдержки из документа. В комментарии пришел футболист Рори Доннели: «Прости, 3-4 года назад он стоил бы таких денег, но не сейчас». Раскрученный блогер Ибаи просто задается вопросом: «Что бы вы сделали с 555 237 619 евро?»
У «Барселоны» огромный долг, который постоянно увеличивается
El Mundo публиковала информацию о проблемах «Барселоны». Газета утверждала, что клуб находится на грани банкротства. Общий долг составляет более 1,1 миллиарда евро. Из них 730 миллионов – краткосрочные долги. «Барселона» должна 196 миллионов евро другим клубам по завершенным трансферам, 48 из них надо выплатить «Аяксу» за трансфер де Йонга.
Marca отвечала на вопросы по ситуации с деньгами. Суть в том, что летом «Барселона» уже не сможет подписывать дорогих игроков. Когда пройдут выборы президента, клуб вступит в борьбу с кризисом. «Барса» сосредоточится на приобретении футболистов с истекающими контрактами. Наверняка будет продажа одного или нескольких топ-игроков.
Новые кандидаты на пост президента «Барсы» и фанаты клуба перекладывают на Бартомеу всю вину за финансовый крах. Другая причина – коронавирус. Если бы не пандемия, некоторые финансовые вопросы можно было бы закрыть намного раньше. Сейчас «Барселона» будет работать над пересмотром всех планов по выплатам, которые еще можно поменять.
Контракт Лионеля Месси в такой ситуации – главный вопрос на ближайшее лето. Месси провел в «Барселоне» всю карьеру, но сейчас близок к реальному уходу из клуба. «ПСЖ» – главный претендент на подписание Месси. «Барселона» формально тоже готова его сохранить, но финансовое положение клуба этому не способствует.