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#Лионель Месси #Реал #Барселона #Ла Лига #ATP

Главное впечатление от Эль-класико – игра Месси. Он старается, но магия исчезла

12 минут назад
Валера Полевиков

«Барселона» проиграла «Реалу» 1:3. В соцсетях больше всего тасуют два факта:

  1. Ужасный старт сезона «Барсы»: 5 матчей, 7 очков. 10 место.
  2. Невзрачный Месси: всего один гол в 5 матчах лиги и самая продолжительная засуха в матчах с «Реалом» – он не забивает им уже 6 игр.

Возможно, это очередное подтверждение зависимости команды от формы Месси. Точнее не от формы, а от результативности.

И если не смотреть матчи, можно сделать вывод: Месси заставили остаться, поэтому сейчас он не старается.

Бред!

• Журналисты и окружение клуба рассказывают: Месси не снизил к себе требований, не вносит хаос в раздевалку. Его отношение к работе не поменялось. Важный факт: как только Месси объявил что остается – приехал на первую тренировку раньше всех (за час до начала).

• Неизвестно, какие отношения у Кумана с Месси. Но сам Куман рассказывал, что доволен отношением Месси: «При первом разговоре мы обсуждали татику, игру, говорили о футболе. Он фанат своего дела и хочет знать, как выстраивается игра».

При этом Куман позже намекал на форму Месси: «Вероятно, он может играть лучше».

• Матч с «Реалом» – как иллюстрация начала сезона от Месси: много стараний, но плохой результат.

Что дальше с Месси? Уйдет через год? Его не любит новый тренер? Он перестанет стараться? Разбираем главные вопросы

Много стараний:

⭕️ Он лидер среди всех игроков на поле по борьбе за позицию (19).

❌ Но при этом чаще всех терял мяч (с большим отрывом) – 26 раз.

🩹 Месси реально отрабатывал в обороне (опускался на свою половину за Менди). Непривычная картина. 

 

 

Тепловая карта перемещений Месси в Эль-класико

🕳 Неприлично скудные числа по ударам (всего 3) и острым передачам (одна).

💔 И успешным обводкам – одна.

Возможно, Месси старается и работает даже больше, чем раньше. Но в этом сезоне, после скандала с клубом, у него не получается так, как получалось раньше. Будто бы исчезла магия.

Все фото: augenklick/Peter Schatz / Pool/v
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