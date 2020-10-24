Главное впечатление от Эль-класико – игра Месси. Он старается, но магия исчезла

• Журналисты и окружение клуба рассказывают: Месси не снизил к себе требований, не вносит хаос в раздевалку. Его отношение к работе не поменялось. Важный факт: как только Месси объявил что остается – приехал на первую тренировку раньше всех (за час до начала).

• Неизвестно, какие отношения у Кумана с Месси. Но сам Куман рассказывал, что доволен отношением Месси: «При первом разговоре мы обсуждали татику, игру, говорили о футболе. Он фанат своего дела и хочет знать, как выстраивается игра».

При этом Куман позже намекал на форму Месси: «Вероятно, он может играть лучше».

• Матч с «Реалом» – как иллюстрация начала сезона от Месси: много стараний, но плохой результат.