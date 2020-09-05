Что дальше с Месси? Уйдет через год? Его не любит новый тренер? Он перестанет стараться? Разбираем главные вопросы

А что, новый тренер не любит Месси?

📐 Мы не знаем наверняка. В интервью Месси сказал: сейчас он не понимает, что будет с клубом. Ведь пришел Куман – а это новые идеи и новые результаты.

Куман же сразу же уважительно отозвался о Месси: «Работать с таким игроком, как Месси, – это удовольствие. С его мастерством ему найдется место в меняющейся команде».

🖍 Есть инсайд от испанского медиа Cuatro (одно из первых сообщило о назначении Роналда Кумана), что Куман на общем собрании сказал Месси, что ни у кого в команде не будет привилегий. Итоги этой беседы:

1. Месси расстроен.

2. Куман сразу же подчеркнул, что считает его ключевым игроком «Барсы».

✏️ Кажется, из «Барселоны» уходит главный партнер и один из близких друзей Лео Месси – Луис Суарес. RAC1 (изначально очень подробно освещал историю с уходом Месси из-за Бартомеу) пишет: Куман лично сообщил Суаресу в телефонном разговоре, что не рассчитывает на него. Суарес оскорбился и теперь занят поиском новой команды. Хотя и не хочет уходить.