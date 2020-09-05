Что дальше с Месси? Уйдет через год? Его не любит новый тренер? Он перестанет стараться? Разбираем главные вопросы
А что, новый тренер не любит Месси?
📐 Мы не знаем наверняка. В интервью Месси сказал: сейчас он не понимает, что будет с клубом. Ведь пришел Куман – а это новые идеи и новые результаты.
Куман же сразу же уважительно отозвался о Месси: «Работать с таким игроком, как Месси, – это удовольствие. С его мастерством ему найдется место в меняющейся команде».
🖍 Есть инсайд от испанского медиа Cuatro (одно из первых сообщило о назначении Роналда Кумана), что Куман на общем собрании сказал Месси, что ни у кого в команде не будет привилегий. Итоги этой беседы:
1. Месси расстроен.
2. Куман сразу же подчеркнул, что считает его ключевым игроком «Барсы».
✏️ Кажется, из «Барселоны» уходит главный партнер и один из близких друзей Лео Месси – Луис Суарес. RAC1 (изначально очень подробно освещал историю с уходом Месси из-за Бартомеу) пишет: Куман лично сообщил Суаресу в телефонном разговоре, что не рассчитывает на него. Суарес оскорбился и теперь занят поиском новой команды. Хотя и не хочет уходить.
Даже в ситуации с Суаресом все многое зависело от Месси. El Mundo Deportivo писало, что желание Месси уйти из «Барсы» было сформировано в том числе из-за отношения к Суаресу. И наоборот: положение Суареса сильно зависит от выбора Месси. Об этом говорил его бывший юрист:
«На решение Луиса значительно повлияет выбор клуба Месси. Если он перейдет в «Манчестер» или «Ювентус», то клуб сможет рассчитывать на обоих игроков».
Месси остался, но место Суареса в «Барсе» все еще под вопросом. Инсайд Diario Sport: он не хочет вести переговоры с новым клубом, пока не разорвет контракт с «Барсой» (все дело в уважении к ней).
Клаудио Маркизио очень ждет Суареса в Турине (да-да, с ним Суареса тоже связывают).
«В ожидании Суареса».
Месси остался. И что теперь? Он год перестанет играть?
📌 Сильно вряд ли. Даже если Месси уйдет через год, то ему нужна игровая практика. Плюс в своем интервью он сказал, что политика руководства «Барсы» никак не повлияет на его отношение к клубу: он все так же заряжен и мотивирован.
✂️ «Барселона» намекает, что не обижается на Месси. Когда он остался, клуб вырвал цитату из его интервью – про любовь и желание играть. В том же интервью она стоит совсем рядом с критикой Бартомеу.
«Я сделаю все, что в моих силах. Моя любовь к «Барселоне» никогда не изменится».
Как Месси решит проблемы с Бартомеу?
Goal, которое сделало интервью с Месси о его уходе из «Барсы», предполагает: в ближайшее время они встретятся с Бартомеу и обсудят всю ситуацию. Но ясно, что в этом конфликте преимущество в плане поддержки на стороне Месси:
- Месси публично осудил Бартомеу. Минусы политики президента подтверждают плохие результаты «Барсы» в предыдущем сезоне и неудачи на трансферном рынке. Бартомеу в ответ ничего не может сказать ему. Ни по игре, ни по отношению к делу.
- Игроки тоже поддерживают Месси. Суарес – тут все ясно. Видаль – он тоже вроде бы уходит; после новостей о Месси опубликовал в инстаграме пост с подписью: «Когда тигра загоняют в угол, он защищается».
Де Йонг говорит, что Месси – важнейшая часть «Барсы», без которой она развалится.
- Болельщики. Когда Месси отправил в офис «Барсы» письмо с желанием уйти, то они собрались возле клубного офиса и призывали Бартомеу уйти в отставку.
The Athletic (авторитетный источник с надежной базой инсайдеров), ссылаясь на своего человека внутри клуба, пишет: решение Месси остаться – огромная победа Бартомеу. Оно не улучшит их взаимоотношения, но спасет его от преждевременного увольнения из «Барсы».
Через год у «Барселоны» будет новый президент, да?
📝 Да. Президентский срок Бартомеу заканчивается в 2021 году. В правилах «Барселоны» написано, что в клубе запрещено назначать одного президента больше, чем на два срока.
Этот срок – второй в карьере Бартомеу. Так что шансов остаться на этой должности в следующем году у него не будет.
🌪️ Важно понимать: год – это огромный срок. И за это время появится еще куча новых имен. Но вот какие известны сейчас:
- Виктор Фонт. Это кандидатура от Бартомеу, и он уже говорил, что Фонт станет достойным управленцем в истории «Барселоны». Сам Фонт отметил основные направления работы в случае назначения: а) Обеспечение нормального игрового развития с уходом Лионеля Месси; б) Привлечение легенд «Барсы» (называл Хави и Пуйоля) к работе с клубом; в) Внимание к академии – так он постарается обезопасить «Барсу» от неудачных дорогостоящих покупок.
- Жоан Лапорта. Уже был президентом «Барсы» – с 2003-го по 2010-й.
Что будет с Месси через год? Он останется?
🗒️ Тоже не очень ясно. У него заканчивается контракт следующим летом. Кажется, все зависит от выступлений «Барсы» в следующем сезоне, его положении в команде и нового президента.
Бартомеу сказал, что Месси будет важнейшей фигурой в проекте Кумана. Плюс The Athletic сообщает, что Месси может подписать новый двухлетний контракт в любой момент – Бартомеу не отобрал у него такую возможность.
Если у «Барсы» сменится власть, Месси незачем уходить?
🖍 И да, и нет. С одной стороны, Месси открыто говорит, что все дело в кошмарной политике Бартомеу: «Правда в том, что у клуба в течение долгого времени нет четкого проекта, руководство постоянно исправляет ошибки по ходу дела».
✏️ С другой стороны, Месси сам признался, что договорился об уходе еще в 2019-м:
- «Я весь год говорил президенту, что хочу уйти, потому что пришло время искать новые цели и новые направления в моей карьере».
- «Я бы хотел уйти, потому что я хочу прожить последние годы карьеры счастливо. Сейчас я не чувствую себя счастливым».
То есть задолго до развала в 2:8 от «Баварии», проваленного сезона в Примере, появлении слухов об уходе Суареса и других проблем.
Допустим, Месси передумает за год и не уйдет. Что дальше?
⚡️ Кажется, это означает одно: Месси закончит карьеру в «Барселоне». Сейчас ему 33. Новый президент сделает все, чтобы продлить с ним контракт – это автоматически поднимет его в глазах фанатов и обеспечит имиджевый успех для клуба.
Что будет дальше – никто не знает. Два года назад Месси уже говорил, что не собирается быть тренером «Барсы». В то же время он подчеркивал, что после завершения карьеры он связывает свою деятельность исключительно с «Барселоной». Возможно, он даже войдет в состав руководства.
За год все устаканится и закончит карьеру в "Барселоне", думаю. Перебесится.