Месси все рассказал: остается из-за суда, семья плакала, руководство – кошмар
Весь конец августа иностранные журналисты говорили об уходе Лионеля Месси из «Барселоны». Причины такие: последние поражения клуба и разногласия с руководством.
Все началось 25 августа и закончилось 4 сентября – Месси дал интервью Goal. В нем он сказал, что точно останется в «Барселоне».
«Я весь год говорил Бартомеу, что хочу уйти»
Вот перевод интервью Лионеля Месси по темам.
О реакции семьи
• «Когда я сообщил жене и детям, была драма. Вся семья плакала. Дети не хотели уезжать из Барселоны и не хотели менять школу».
• «Матео еще маленький. Он не до конца понимает, что значит уехать куда-то и жить там несколько лет. Тьяго постарше, он услышал что-то по телевизору и спросил, почему я ухожу. Мы поговорили, а потом он крикнул: «Никуда мы не уедем». Это очень тяжелый разговор».
• «Моя жена переживала всей душой и поддерживала меня».
• «Моя семья долго жила здесь. Мои дети родились в Барселоне». Но нет ничего такого в том, чтобы просто взять и уехать. Это был бы лучший вариант и для меня, и для «Барселоны».
Об уходе из «Барсы» и желании остаться
• «Я продолжу карьеру в «Барсе». И мое отношение к делу не изменится».
• «Я уже говорил, что мы не получили нужную поддержку для победы в Лиге чемпионов. На самом деле я не знаю, что будет сейчас, потому что пришел новый тренер – а это новые идеи».
• «Я не раз мог покинуть «Барселону», но все время ставил клуб превыше себя. У меня было много более выгодных предложений, но я всегда оставался. Это мой дом – я всегда говорил об этом».
• «Я был уверен, что могу уйти. Президент всегда говорил, что это решение за мной. Теперь они зацепились за то, что я не сказал о своем решении до 10 июня.
Я буду дальше играть за «Барселону», потому что президент сказал: единственный верный способ покинуть клуб – если кто-то другой заплатит 700 миллионов, но это невозможно».
• «Был еще один способ покинуть «Барсу» – через суд. Но я никогда так не поступлю с клубом».
• «Я весь год говорил президенту, что хочу уйти, потому что пришло время искать новые цели и новые направления в моей карьере. Он все время повторял: «Мы поговорим, но не сейчас».
До конкретных разговоров дело так и не дошло. Он постоянно говорил, что я могу принять решение в конце сезона, но при этом никогда не назначал определенной даты. Правда в том, что у клуба в течение долгого времени нет четкого проекта, руководство постоянно исправляет ошибки по ходу дела».
• «Я бы хотел уйти, потому что я хочу прожить последние годы своей карьеры счастливо. Сейчас я не чувствую себя счастливым».
Об информационном фоне
• «Мне было грустно, потому что люди говорили и публиковали ложные сведения про меня».
• «У меня был плохой год. Но лицемерно сравнивать меня с теми людьми, которые потеряли родных из-за коронавируса».
• «Меня расстроили люди, которые публично сомневались в моей преданности «Барсе» после 20 лет в клубе».
Что мы писали на «Голе» по теме ухода Месси
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Тут – реакция фанов. Было много жесткого в адрес Бартомеу.
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