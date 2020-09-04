Месси все рассказал: остается из-за суда, семья плакала, руководство – кошмар

• «Я был уверен, что могу уйти. Президент всегда говорил, что это решение за мной. Теперь они зацепились за то, что я не сказал о своем решении до 10 июня.

Я буду дальше играть за «Барселону», потому что президент сказал: единственный верный способ покинуть клуб – если кто-то другой заплатит 700 миллионов, но это невозможно».

• «Был еще один способ покинуть «Барсу» – через суд. Но я никогда так не поступлю с клубом».

• «Я весь год говорил президенту, что хочу уйти, потому что пришло время искать новые цели и новые направления в моей карьере. Он все время повторял: «Мы поговорим, но не сейчас».

До конкретных разговоров дело так и не дошло. Он постоянно говорил, что я могу принять решение в конце сезона, но при этом никогда не назначал определенной даты. Правда в том, что у клуба в течение долгого времени нет четкого проекта, руководство постоянно исправляет ошибки по ходу дела».