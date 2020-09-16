У Месси все нормально: красивый дубль и предголевая в товарняке, рукопожатие с Куманом

О конфликте Месси с «Барселоной» Куман высказался до игры: «По большей части это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси и клуба. С тех пор я пообщался с Месси, и мы будем продолжать работать».

«Месси, Гризманн и Коутиньо могут играть на любой позиции в атаке, и это хорошо для команды», – слова Кумана после матча. Он сказал, что в субботу будут играть те, кто готов на 90 минут.

На эту дату запланирована игра «Барселоны» против «Эльче» в рамках товарищеского турнира – Кубка Гампера.