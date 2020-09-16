У Месси все нормально: красивый дубль и предголевая в товарняке, рукопожатие с Куманом
Для «Барселоны» сезон стартует 27 сентября с «Вильярреалом» дома. Сейчас она готовится через товарищеские матчи.
- 12 сентября «Барса» обыграла 3:1 «Химнастик».
- 16-го – с таким же счетом «Жирону».
Лионель Месси объявил, что будет дальше играть в «Барселоне», и остался ее капитаном. Против «Химнастика» он отыграл тайм, не отметился результативными действиями и даже не бил пенальти – это сделал Антуан Гризманн.
С «Жироной» матч получился более продуктивным.
В первом тайме Месси получил мяч от Гризманна и здорово нашел пасом Тринкау. Тот прострелил, и Коутиньо открыл счет:
Дальше забивал сам Месси. Например, вот таким классным ударом из-за пределов штрафной:
А во втором тайме – развернулся и пробил в нижний угол:
Месси отыграл час и пожал руку Рональду Куману, уходя на замену.
О конфликте Месси с «Барселоной» Куман высказался до игры: «По большей части это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси и клуба. С тех пор я пообщался с Месси, и мы будем продолжать работать».
«Месси, Гризманн и Коутиньо могут играть на любой позиции в атаке, и это хорошо для команды», – слова Кумана после матча. Он сказал, что в субботу будут играть те, кто готов на 90 минут.
На эту дату запланирована игра «Барселоны» против «Эльче» в рамках товарищеского турнира – Кубка Гампера.
Думаю, все устаканится и закончит карьеру в Каталонии.