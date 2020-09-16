Лионель Месси
Футбол
Роналд Куман
Барселона
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#Лионель Месси #Футбол #Барселона #Роналд Куман

У Месси все нормально: красивый дубль и предголевая в товарняке, рукопожатие с Куманом

16 сентября, 22:24

Твиттер «Барселоны»

Для «Барселоны» сезон стартует 27 сентября с «Вильярреалом» дома. Сейчас она готовится через товарищеские матчи. 

  • 12 сентября «Барса» обыграла 3:1 «Химнастик».
  • 16-го – с таким же счетом «Жирону».

Лионель Месси объявил, что будет дальше играть в «Барселоне», и остался ее капитаном. Против «Химнастика» он отыграл тайм, не отметился результативными действиями и даже не бил пенальти – это сделал Антуан Гризманн.

С «Жироной» матч получился более продуктивным.

В первом тайме Месси получил мяч от Гризманна и здорово нашел пасом Тринкау. Тот прострелил, и Коутиньо открыл счет:

Дальше забивал сам Месси. Например, вот таким классным ударом из-за пределов штрафной:

А во втором тайме – развернулся и пробил в нижний угол:

Месси отыграл час и пожал руку Рональду Куману, уходя на замену.

О конфликте Месси с «Барселоной» Куман высказался до игры: «По большей части это прошло мимо меня. В основном это был конфликт Месси и клуба. С тех пор я пообщался с Месси, и мы будем продолжать работать».

«Месси, Гризманн и Коутиньо могут играть на любой позиции в атаке, и это хорошо для команды», – слова Кумана после матча. Он сказал, что в субботу будут играть те, кто готов на 90 минут. 

На эту дату запланирована игра «Барселоны» против «Эльче» в рамках товарищеского турнира – Кубка Гампера.

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vladik12
17 сентября, 12:54

Думаю, все устаканится и закончит карьеру в Каталонии.

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