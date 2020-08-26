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#Лионель Месси #Футбол #Барселона #Примера

За сутки про Месси написано 20 миллионов твитов. Вот про юмор: нелепые трансферы, стеб за факс и отсылки к Лукашенко

26 августа, 15:30
Дмитрий Проскурин

Peter Schatz / Pool / Global Look Press

За Лео о сутки в твиттере написали больше 20 миллионов раз!

И сразу главный вопрос: куда перейдет Месси? Есть неожиданные варианты.

Но в «Спартак», может, и не надо.

И «Арсенал» вряд ли потянет.

А вот юрмальский «Спартак» почему бы и нет. Там все-таки Марко Трабукки.

В «Ман Сити» у Месси будет в помощниках Де Брюйне. Вот что они могли бы творить.

Но, может, у Гвардиолы и не получится встроить его в команду.

Высмеивают и факс, по которому Месси объявил о желании уйти.

Международная федерация триатлона тоже шутит. 

👄

Переделали даже слова Ельцина о том, что девальвации в стране не будет.

А вот реакция Месси, если уйдет Бартомеу. 

Отсылки на актуальное тоже на месте.

«Леганес» предлагает Барсе защитника «Бустинзу». У него есть опыт удержания Месси.

Речь о пуме Месси, которая живет в московской квартире и имеет больше миллиона подписчиков на ютубе.

Для тех, кто не понимает, что вообще происходит.

💔

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