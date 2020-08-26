За сутки про Месси написано 20 миллионов твитов. Вот про юмор: нелепые трансферы, стеб за факс и отсылки к Лукашенко
За Лео о сутки в твиттере написали больше 20 миллионов раз!
И сразу главный вопрос: куда перейдет Месси? Есть неожиданные варианты.
Но в «Спартак», может, и не надо.
И «Арсенал» вряд ли потянет.
А вот юрмальский «Спартак» почему бы и нет. Там все-таки Марко Трабукки.
В «Ман Сити» у Месси будет в помощниках Де Брюйне. Вот что они могли бы творить.
Но, может, у Гвардиолы и не получится встроить его в команду.
Высмеивают и факс, по которому Месси объявил о желании уйти.
Международная федерация триатлона тоже шутит.
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Переделали даже слова Ельцина о том, что девальвации в стране не будет.
А вот реакция Месси, если уйдет Бартомеу.
Отсылки на актуальное тоже на месте.
«Леганес» предлагает Барсе защитника «Бустинзу». У него есть опыт удержания Месси.
Речь о пуме Месси, которая живет в московской квартире и имеет больше миллиона подписчиков на ютубе.
Для тех, кто не понимает, что вообще происходит.
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