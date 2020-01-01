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Как создавался тот лигочемпионовский «Интер». Моуринью толкал речь, стрессовал и учился простоте на курсах йоги
#Интер
22 мая, 19:32
Йович опять влип: говорят, свалился с дома и едва остался жив. А еще пытался обмануть «Реал»
#Лука Йович
11 мая, 22:50
На трансфер Бекхэма в «Реал» повлияла «Барса»: специально боролась за него, чтобы отвлечь внимание от Роналдиньо
#Дэвид Бекхэм
26 апреля, 13:33
Матч «МЮ» и «Реала» изменил футбол. Это он вдохновил Абрамовича на покупку «Челси», а тот – денежных шейхов
#Лига чемпионов
23 апреля, 18:04
Торс Зеедорфа – скала. Он до сих пор работает над телом и показывает это в инстаграме
#Кларенс Зеедорф
05 апреля, 20:02
Анчелотти тренирует вместе с сыном. Раньше он отвечал за контакт с молодежью, теперь – главный ассистент
#Давиде Анчелотти
05 апреля, 11:52
Оказывается, тот самый гол Роналду через себя Буффону помог ему перейти в «Ювентус»
#Криштиану Роналду
03 апреля, 17:30
Ди Мария лечился стволовыми клетками и порвал письмо «Реала». Все – ради финала чемпионата мира
#Анхель Ди Мария
01 апреля, 21:05
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