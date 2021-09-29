Как «Шериф» собрал команду, которая дернула «Реал»: весь состав куплен за 250 тысяч, а игроки приезжали даже из третьей лиги Бразилии

Сколько национальностей сыграли против «Реала» в этот вечер

• 10! Визуально через флаги это выглядит так: 🇬🇭🇧🇷🇨🇴🇬🇷🇵🇪🇱🇺🇲🇱🇺🇿🇹🇹🇲🇰

• 0 молдаван в матче . Но в запасе их было четверо.

• Самая большая национальная диаспора – бразильцы. Их у «Шерифа» в этот вечер было трое (двое в основе + один с замены).

Сколько денег потратил «Шериф» на футболистов, которые победили «Реал»

• За всех игроков, которые выходили против «Реала», «Шериф» суммарно заплатил 250 тысяч евро . И все эти 250 тысяч ушли АЕКу за аренду Георгиоса Атанасиадиса. Но здесь нужно учитывать следующий пункт.

• Из 14 футболистов «Шерифа» по четырем Transfermarkt не указывает сумму трансфера в «Шериф». Возможно, на самом деле какие-то деньги там были.

• Из 14 футболистов «Шерифа» трое находятся в аренде.

• Из 14 футболистов «Шерифа» семеро пришли в статусе свободного агента .

• Самый дорогой игрок среди сыгравших (данные Transfermarkt) – Франк Кастаньеда, 1 млн евро.

• Самый дешевый игрок среди сыгравших (данные Transfermarkt) – Кестон Джульен, 300 тысяч евро.