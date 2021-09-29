Как «Шериф» собрал команду, которая дернула «Реал»: весь состав куплен за 250 тысяч, а игроки приезжали даже из третьей лиги Бразилии
Главная сенсация Лиги чемпионов – «Шериф» в свой первый раз в турнире победил «Реал» и после двух туров стал лидером в группе с «Интером», «Реалом» и «Шахтером».
Что делать, если я хочу так же? Где брать игроков, сколько это стоит и как долго ждать? Мы проследили скаутский путь «Шерифа» и составили статистику.
Сколько национальностей сыграли против «Реала» в этот вечер
• 10! Визуально через флаги это выглядит так: 🇬🇭🇧🇷🇨🇴🇬🇷🇵🇪🇱🇺🇲🇱🇺🇿🇹🇹🇲🇰
• 0 молдаван в матче. Но в запасе их было четверо.
• Самая большая национальная диаспора – бразильцы. Их у «Шерифа» в этот вечер было трое (двое в основе + один с замены).
Сколько денег потратил «Шериф» на футболистов, которые победили «Реал»
• За всех игроков, которые выходили против «Реала», «Шериф» суммарно заплатил 250 тысяч евро. И все эти 250 тысяч ушли АЕКу за аренду Георгиоса Атанасиадиса. Но здесь нужно учитывать следующий пункт.
• Из 14 футболистов «Шерифа» по четырем Transfermarkt не указывает сумму трансфера в «Шериф». Возможно, на самом деле какие-то деньги там были.
• Из 14 футболистов «Шерифа» трое находятся в аренде.
• Из 14 футболистов «Шерифа» семеро пришли в статусе свободного агента.
• Самый дорогой игрок среди сыгравших (данные Transfermarkt) – Франк Кастаньеда, 1 млн евро.
• Самый дешевый игрок среди сыгравших (данные Transfermarkt) – Кестон Джульен, 300 тысяч евро.
Сколько времени эти футболисты провели в «Шерифе»
• Средний срок – 10,4 месяца.
• Самый длительный срок – 51 месяц. Столько играет за «Шериф» левый защитник Криштиану. С 2017-го по 2018-й он играл в аренде, а потом подписал полноценный контракт.
• Самый минимальный срок – месяц (+- несколько дней). Тогда пришли три игрока (мы считаем не от момента дебюта, а от момента подписания контракта)
Самые необычные места, из которых «Шериф» доставал кадры
• Автор первого гола Яхшибоев принадлежит «Легии», но еще год назад играл в первой лиге за университетскую команду в Минске
• Автор второго гола в ворота «Реала» Себастьян Тилль арендован у люксембургского «Прогрес Нидеркорн». В 2021-м он провел 7 матчей за «Тамбов».
• Левый защитник Криштиану в 2017-м приехал из «Волта-Редонды». Это клуб из бразильской Серии С.
• Центральный защитник Данило Арболеда приехал из «Депортиво Пасто» – клуб из высшей лиги Колумбии.
• Три игрока приехали из разных клубов чемпионата Словении.