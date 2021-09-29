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Факты вокруг чуда «Шерифа»: один Бензема в два раза дороже всей команды, «Реал» сделал четверную (!) замену, победный забил люксембуржец из «Тамбова»
час назад
Мы все еще не можем поверить: молдавский «Шериф» победил в гостях «Реал». И теперь «Шериф» лидирует в группе Лиги чемпионов, где есть еще «Интер» и «Шахтер». Давайте осмыслять.
- Напоминаем: играли испанская и молдавская команды. Но на поле было в стартовом составе два испанца и ноль молдаван.
- Это уже привычная тема для «Шерифа» – не выпускать молдавских игроков в старте. Зато сразу в основе девять национальностей: два грека, два бразильца, два колумбийца, люксембуржец, малиец, перуанец, ганец и узбек.
- Гол «Шерифа» в первом тайме забил Джасурбек Яхшибоев. За «Шериф» он дебютировал только 12 сентября, переехал в Молдавию из «Легии». До этого играл в первой лиге Белоруссии.
- Яхшибоев стал вторым узбеком, кто забивал в Лиге чемпионов. До него в 2006-м забивал Максим Шацких за киевское «Динамо». Угадаете кому? Да, «Реалу».
- По данным Transfermarkt, Яхшибоев стоит полмиллиона евро. Автор гола «Реала» Карим Бензема стоит 25 миллионов.
- И один Бензема стоит в два раза дороже, чем весь «Шериф» (чуть больше 12 млн). Ну, и для масштаба общая стоимость «Реала» – 793 млн.
- По ударам «Реал» уничтожал «Шериф»: 31:4! Ну как, помогло?
- Карло Анчелотти как мог спасал игру. И даже делал четверную (когда вообще такое было?) замену. Кроос, Модрич, Йович и Родриго не спасли.
- За четыре года «Реал» в третий раз проигрывает дома команде из СНГ в Лиге чемпионов. В 2018-м – ЦСКА, в 2020-м – «Шахтеру».
- Но у «Шерифа» в составе был Себастьен Тилль – человек, который играл раньше только в командах из Люксембурга и в «Тамбове».
- «Шериф» стал четвертой командой, которая победила в ЛЧ «Реал» Анчелотти. Раньше это делали «Шальке», «Боруссия» Д и «Ювентус».
- Это вторая игра «Шерифа» в Лиге чемпионов. И вторая победа. 100%
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